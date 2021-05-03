KTÖS: Gayriresmi Toplantının Sonucu Beklendiği Gibi Çıkmıştır

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, “Kıbrıs sorununun çözümü için, Cenevre’de yapılan ve Kıbrıslı Türklerin temsil edilmediği gayriresmi ‘4+1’ toplantısının sonucu beklendiği gibi çıkmıştır.” dedi.

Elcil KTÖS adına yaptığı yazılı açıklamada, “komşularla sıfır sorun” kavramı üzerinden, tüm komşuları ile kavgalı bir Türkiye’nin, Kıbrıs’ı da kavga alanı olarak seçtiğini savunarak, Mustafa Akıncı ile yakalanan çözüm fırsatının seçimlere açık bir şekilde müdahale edilerek ortadan kaldırıldığını iddia etti.

Elcil, açıklamasında Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarıyla ilgili pazarlık yapmak ve Kıbrıslı Türklerin AB içinde yer almalarını engellemek için iki devletli taksim tezini zaman kazanmak için tekrardan masaya sürdüğü görüşünü belirtti.

Elcil, zirvede Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 1950’li yıllardan kalan yaratıcılık ve ciddiyetten uzak taksim tezini ileri sürmekle mevcut statükoyu korumak için zaman kazanmaya çalışıldığını iddia etti.

Elcil, Kıbrıs Türk toplumunun siyasal iradesini gasp ettiğini öne sürdüğü ve taksim tezi olarak nitelendirdiği önerinin etnik ayrımcılığı teşvik ettiğini, içinde etnik farklılık olan her ülkenin bölünmesini meşru hale getirdiğini savundu.

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03/05/2021 17:42