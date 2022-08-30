KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş: Okulların neredeyse tamamının tadilat ve bakıma ihtiyacı var

İrfan Gündüzler

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yeni eğitim öğretim yılında okulların kronikleşmiş sorunlarla eğitime başlayacağını belirtti.

Maviş, okulların en büyük sorunun bütçe yetersizliği olacağını dile getirirken, okulların neredeyse tamamının tadilat ve bakıma ihtiyaç duyduğunu söyledi. Maviş, okulların yeni öğretim yılı öncesi eksikliklerini tespit etmek, kapasitelerini belirlemek ve ihtiyaç analizi yapmak üzere 28 Haziran günü yapmış oldukları basın toplantısını hatırlatarak, Bakanlığın okulların eksikliklerini tamamlamak yerine, öğretmenlerin emeğini itibarsızlaştırmak için gayret sarf ettiğini belirtti.

ÖĞRETMEN KADROLARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Maviş, öğretmen kadroları ile ilgili İlköğretim Dairesi ile çalışmaların tamamlandığını, okulların öğretmensiz açılması için bir sorun olmadığı belirtti. Maviş, bazı okullarda emekliliklerden dolayı öğretmen veya yönetici sorunu doğabileceğini belirterek, Bakanlığın şimdiden önlem almasının eğitim yararına olacağını söyledi.

GEÇİCİ ÖĞRETMEN İHTİYACI

Kamu hizmeti Komisyonu’nun 28 ilkokul, 11 okulöncesi ve 7 özel eğitim öğretmeni atayacağını ifade eden Maviş, İlköğretim için sırada öğretmen adayının kalmadığını, ilkokullarda 180 ve üzerinde geçici öğretmen ihtiyacı olacağını söyleyerek, geçici öğretmen atamalarının liyakat, özlük ve sicil dosyalarına bakılarak, KHK’nın düzenlemiş olduğu öğretmenlik sınavı sıralamasından yapılmasının hakkaniyetli olacağını belirtti.

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMEN KADROSU ARTIRILMALI

Maviş, “özel gereksinimli bireyler eğitim yasası”nın işlerlik kazanabilmesi ve daha fazla çocuğun eğitim hakkına erişebilmesi için, özel eğitim öğretmeni kadrosunun artırılması gerektiğini belitti. Maviş ayrıca okullarda rehberlik hizmetleri, yabancı çocukların entegrasyonu, öğretmen yardımcıları ve hizmet alımı temizlik çalışanları ile ilgili sorunların devam ettiğine değindi.

OKULLARDAKİ EKSİKLİKLER

Maviş, okulların önemli bir kısmında en temel fiziki ihtiyaçlarda dahi eksiklikler görülmekte olduğunu belirtti. Okulların %20’sinde öğretmen tuvaleti, öğrenci tuvaleti, kantin ve açık oyun alanı eksiklikleri olduğunu ifade eden Maviş, okulların %60’ında branş odalarının, %80’inde ise kapalı spor salonunun olmadığının altını çizdi.

Okullarda boyama, dam/tavan/çatı bakımı, izolasyon, su basman tamiri, kapı ve pencere değişimi, su çeşmeleri, elektrik trafoları, depo bakım ve temizliği, okul bahçe duvarları gibi bakım ve onarımlar ile ilgileri Haziran ayında kamuoyunun ve Bakanlığın bilgisine getirdiklerini ifade eden Maviş, bazı okullarda “boya bakanlıktan işçilik okuldan” anlayışı sıkıntıların üzerinin örtüldüğünü, okulların bazısında ise tadilat ve bakım ihtiyaçlarının devam ettiğini söyledi.

OKULLARDA SON DURUM

Maviş, Değirmenlik İlkokulu’nun bir bölümünün, Yeni Boğaziçi İlkokulunun ise tamamının yıkılıp yeniden inşa edilmesi ile ilgili fizibilite raporlarının bulunduğunu belirterek, durumun aciliyetinin önemini işaret etti.

Maviş, Karakol İlkokulu’nun kolonlarında çürüme, Türkmenköy İlkokulu, Kalkanlı Anaokulu ve Çayönü-İncirli İlkokulu’nun koridor tavanında çökme sorunlarının gözle göründüğünü söyleyerek, Şht. Özdemir Anaokulu, Karakum Anaokulu ve Alaniçi İlkokulu’nun çatısını tadilat istediğini belirtti. Balıkesir-Meriç İlkokulu ve Dörtyol İlkokulunun öğrenci tuvaletlerinin tehlike arz ettiğini söyleyen Maviş, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu ve Alayköy İlkokulu’nun ek dersliklere ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Maviş, Lefkoşa Özel Eğitim Okulu, Güzelyurt Maarif Anaokulu ve Konuklar İlkokulu ile ilgili Merkez İhale Komisyonu’nun geç ihaleye çıktığını söyleyerek, süreci takip ettiklerini belirtti.

Maviş, İskele ve Mağusa’da yapılan iki yeni okulun bazı eksikliklerinin devam ettiği söyleyerek, Bakanlığın üzerine düşenleri yapması gerektiğini belirtti. Maviş, belirli bölgelerde nüfusun arttığını ve okulların kapasitelerini aşacağını söyleyerek, Alsancak, Dikmen, Gönyeli ve Hamitköy/Kaymaklı bölgesine birer, Girne bölgesine üç olmak üzere ivedi olarak en az 7 ilkokul ihtiyacı olduğunu belirtti.

Maviş, Girne Bölgesi’nde okul ihtiyacı ile ilgili somut adım atılmaması ve okulların kapasitelerinin üzerinde olması nedeniyle GAU binalarından 10 sınıf, Bakanlık tarafından geçici süre ile tutulmuştur, dedi.

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30/08/2022 09:46