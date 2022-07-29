KTÖS, Gönyeli Belediye Başkanı Benli’yle görüştü

KTÖS, Gönyeli Belediye Başkanı Benli’yle görüştü

ads ads ads ads
29/07/2022
tag

ads
KTÖS, Gönyeli Belediye Başkanı Benli’yle görüştü

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yetkilileri, Gönyeli Belediye Başkanı. Ahmet Benli ile görüştü. Sendikadan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Gönyeli ve çevresinin yerleşim alanlarının genişlemesine bağlı olarak artan okul ihtiyaçları ve yeni okul alanları alternatifleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Gönyeli İlkokulu müdürünün de hazır bulunduüu görüşmede KTÖS yetkililer, eğitime katkılarından dolayı Gönyeli Belediyesi’ne teşekkür etti.

29/07/2022 14:46
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: ktös,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.