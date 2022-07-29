KTÖS, Gönyeli Belediye Başkanı Benli’yle görüştü

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yetkilileri, Gönyeli Belediye Başkanı. Ahmet Benli ile görüştü. Sendikadan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Gönyeli ve çevresinin yerleşim alanlarının genişlemesine bağlı olarak artan okul ihtiyaçları ve yeni okul alanları alternatifleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Gönyeli İlkokulu müdürünün de hazır bulunduüu görüşmede KTÖS yetkililer, eğitime katkılarından dolayı Gönyeli Belediyesi’ne teşekkür etti.

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29/07/2022 14:46