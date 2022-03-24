KTÖS grevi askıya aldı

Eğitim Bakanlığı’nın 21 Mart Pazartesi tarihi itibari ile Cihangir-Düzova İlkokulu’nda görevlendirmiş olduğu okul hademesinin okuldaki çalışma barışını bozdu iddiasıyla Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın başlatmış olduğu eylem ve grevi Eğitim Bakanlığı’nın ilgili kişi ile ilgili soruşturma başlatmasından dolayı 24 Mart Perşembe (bugün) saat 14:30’da Eğitim Bakanlığı önünde gerçekleşecek olan basın açıklaması ve grev askıya alındı.

Sendikadan yapılan açıklamada, "Oluşacak olan herhangi bir olumsuz durumda açıklama, eylem ve grevlerimizi yeniden gündeme getireceğimizi saygılarımızla kamuoyuna bildiririz" denildi.

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24/03/2022 10:42