KTÖS: Hastalığı semptomsuz geçiren sınıf öğretmenleri derslerini online yapacak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, pandemi nedeniyle temaslı veya pozitif olup, hastalığı semptomsuz geçiren sınıf öğretmenlerinin, derslerini online yapacaklarını açıkladı. Elcil, bu sınıflarda çocuğu olan velilerin, kaos yaşanmaması için çocuklarını okula göndermemelerini istedi.

Elcil yaptığı yazılı açıklamada, okulların açılmasının üzerinden bir aylık bir süre geçmesine rağmen, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın sorumluluktan kaçan tutumu yüzünden pandemi kaynaklı sorunların devam ettiğini savundu.

Eksik olan müdür, müdür muavini atamalarının yapılmadığını ve okullarda öğretmen eksikliklerinin devam ettiğini ifade eden Elcil, “Covid-19 salgını ile ilgili ortaya çıkan sorunları çözmekten aciz bir Eğitim Bakanlığı ile karşı karşıyayız” iddiasında bulundu.

Eğitim Bakanlığı’nın, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun yayımladığı kararları bir genelgeye dönüştürüp okullara duyurmaktan kaçtığını öne süren Şener Elcil, bakanlığın, öğretmen ve okul yöneticilerini, veli ile karşı karşıya getirdiğini savundu.

Bakanlığın, okullarda PCR ve antijen test zorunluluğu getiren Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun kararının nasıl uygulanacağı ile ilgili genelge yayınlamaktan “aciz” olduğunu ileri süren Elcil, okullarda yaşanan sorunlara da seyirci kalındığını savundu.

Şener Elcil, “Devlet okullarını, çalışanlarını ve öğrencileri sahipsiz bırakan Eğitim Bakanlığı’nın bu tutumunu protesto ederiz” dedi.

Pandemi nedeniyle temaslı veya pozitif olup, hastalığı semptomsuz geçiren sınıf öğretmenlerinin, bulundukları okullarda eğitimin verimi açısından, sınıflardaki öğrencilerin derslerini online yapacaklarını duyuran Elcil, bu sınıflarda çocuğu olan velilerin, kaos yaşanmaması için çocuklarını okula göndermemelerini istedi.

Bu uygulamanın, Tabipler Birliği ile sendikanın hazırladığı kılavuzda belirtilen kurallara göre yapılacağını kaydeden Elcil, sendikanın aldığı karara uyulmasının toplum sağlığını da, eğitimi de koruyacağını belirtti.

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08/10/2021 15:16