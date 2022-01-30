KTÖS: Hükümet ve bakanlığın yüzdüremediği eğitim gemisini öğretmenler yüzdürdü

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), eğitim-öğretim yılının ilk yarısında yüz yüze eğitimi sürdürülebilir kılan öğretmenlere, okul yöneticilerine ve diğer kesimlere teşekkür etti.

KTÖS, 7 bin 652 öğrenci, 770 öğretmen, 235 de personelin pozitif olduğu, binlerce öğrencinin temaslı olarak okuldan uzak kaldığı eğitim-öğretim yılının ilk yarısında hükümet ve Eğitim Bakanlığı’nın yüzdüremediğini savunduğu eğitim gemisini öğretmenlerin yüzdürdüğünü ifade etti.

ÖĞRETMENLERİN İNSANÜSTÜ ÇABA VE İRADESİ SAYESİNDE

KTÖS Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri Uğur Erilen yazılı açıklamasında, okullarda salgın yönetimi konusundaki sıkıntılara değindi; eğitim-öğretim yılının ilk yarısının okul idarelerinin ve öğretmenlerin insanüstü çaba ve iradesi sayesinde tamamlanabildiğini kaydetti.

Öğretmen, okul yöneticileri, öğrenciler ve ailelerin yanı sıra, sürece katkı koyan Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ve Bulaş Temas Ekibine de teşekkür eden Erilen, hükümeti eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamen seçim odaklı geçirmekle, plansızlıkla, iş bilmezlikle; Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ni de seçim uğruna bilim dışı kararlar almakla suçladı.

Devlet daireleri, bakanlıklar tek pozitif vakayla kapanırken öğretmenlerin temaslı ve muhtemel pozitif öğrencileriyle çalıştığını, devletin okullarda eksik bıraktığı her noktayı tamamlama çabası gösterdiğini, haftada üç kez temaslı olup test kuyruklarında saatlerce beklediğini, PCR testi pozitif çıkmasına rağmen evinden uzaktan eğitime devam ettiğini kaydetti.

Okul yöneticilerinin de bu süreçte canını dişine takarak okullardaki eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamaması için çalıştığını vurgulayan Erilen, yöneticilerin temaslı veli ve öğrenci takibi yaptığını, yılmadın, bıkmadın, usanmadın veliye de topluma da doğru uygulamaları anlatmaya çalıştığını ifade etti.

Erilen, bu süreçte “Sürdürülebilir yüz yüze eğitim kılavuzunun” hazırlanmasına katkı koyan Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’na ve zaman zaman personel azlığı nedeniyle iletişim eksikliği ve geç dönüşler sorunsalı ile karşılaştıkları Bulaş Temas Ekibine de teşekkür etti.

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30/01/2022 12:24