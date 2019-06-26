KTÖS ile KTOEÖS: Kıbrıs Cumhuriyeti’ne Geç Doğum Başvurusunda Kayıt Harcı Düşürüldü

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “Kıbrıs Cumhuriyeti”nden “geç doğum kayıt harcı”yla ilgili geç kayıt ücretinin 150 Euro’dan 30 Euro’ya düşürüldüğünü açıkladı.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ile KTOEÖS Başkanı Selma Eylem’in yaptığı ortak açıklamaya göre, Kıbrıs sorunundan kaynaklanan ve “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı almayla ilgili yaşanan olumsuzluklardan biri olan “geç doğum kayıt harcı” sorununda önemli bir gelişme yaşandı.

Açıklamada, “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı sorunlarıyla ilgili olarak KTÖS ve KTOEÖS’ün ortak yürüttüğü mücadelede çok ağır da olsa bazı gelişmeler olduğu, bu gelişmelerden bir tanesinin de “geç doğum kayıt ücreti”yle ilgili yaşandığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bilindiği üzere doğan çocukların kaydı için Kıbrıs Cumhuriyeti’ne 15 gün içinde müracaat etmeyenlerden 150 EURO geç kayıt harcı alınmaktaydı. Konudan muzdarip olan Sn. Serdar Atai, Kıbrıs Cumhuriyeti Ombudsman’ına yazılı şikayette bulunmuş ve 35/24 nolu Mart 2017 tarihli on sayfalık olumlu görüş almıştır. Bu görüş üzerine girişimlerine devam eden Sn. Serdar Atai’nin bu mağduriyeti bizim de verdiğimiz siyasi destekle Kıbrıs Cumhuriyeti meclisinde bulunan siyasi partileri harekete geçirmiştir. Mecliste yapılan yasal değişlikle çocuğun doğumundan itibaren 15 gün içinde kaydının yapılmaması durumunda alınan 150 EURO’luk geç kayıt harcı, 30 EURO’ya düşürülmüştür. Bu kazanımın yanında yeni doğan çocuğu Kayıt Dairesi’ne gösterme zorunluluğu da kaldırılmıştır.

Bu önemli gelişme geç kayıt harcı yüzünden Kıbrıs Cumhuriyeti’ne müracaat edememiş önemli sayıdaki Kıbrıslı Türk’ün önünü açmıştır. Bu çerçevede, toplumsal bir kazanım için mücadeleyi sonuna kadar götüren Sn. Serdar Atai’ye teşekkür eder, geç kayıt harcının yüksekliği nedeni ile başvuru yapamayan vatandaşlarımıza kayıt için başvurmaları çağrısını yaparız.”