KTÖS ile KTOEÖS’ten Dev-İş, BES ve Mağusa Türk Genel-İŞ’in Meclis önündeki eylemine destek

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Dev-İş, BES ve Mağusa Türk Genel-İş’in Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın “komiteye geri çekilip yeniden görüşülmesi” talebiyle yarın Cumhuriyet Meclisi önünde yapacağı eyleme destek bildirdi.

İki öğretmen sendikası, “Belediyeler üzerinde oynanan oyunlara karşı sessiz kalmayacağız” diyerek, DEV-İŞ, BES ve Mağusa Türk Genel-İŞ ile birlikte yarın Meclis önünde olacaklarını açıkladı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ile KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, koalisyon hükümetinin “anti demokratik, despot ve ‘ben yaparım olur’ mantığıyla toplumsal düzeni kaosa ve kargaşaya sürüklemeye devam ettiği” görüşü savunuldu.

Açıklamada, “5 Ağustos tarihinde dayatmacı ve parmak hesabı üstünden siyasi gombina ile öğretmenlerin haklarını gasp etmeye çalışan anlayış, bu kez bilimsel hiçbir kriteri açıklamaya gerek duymadan, belediyeler ile ilgili yasa tasarısını Ankara’dan aldıkları emir doğrultusunda Meclis Genel Kuruluna getirme hevesine girmişlerdir” ifadelerine yer verildi.

“Popülist yönetim şekli ile belediyeleri çıkmaza sürükleyenlerin denetlenmediği, bizzat UBP-DP-YDP tarafından korunduğu gerçeği ortadayken, belediyeler ile ilgili tartışmanın sayı üzerinden yapılması anlamsızdır” denilen ortak açıklamada, “Sorunumuzun sayı olmadığı, vatandaşın nitelikli hizmet hakkı olduğu açıktır. Ve bu hizmet yerel gelirlerden belediye paylarının kalem oyunları ile gasp eden hükümet tarafından toplumdan esirgenmektedir” denildi.

KTÖS ve KTOEÖS olarak “Belediyeler üzerinde oynanan oyunlara karşı sessiz kalmayacaklarını, DEV-İŞ, BES ve Mağusa Türk Genel-İŞ’in mücadelesini selamladıkları” belirtilen açıklamada, iki sendikanın da yarın Meclis önünde olacakları açıklandı.

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23/08/2022 19:51