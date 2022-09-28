KTÖS, İngiliz Yüksek Komiserliği Politik İşler ve Projeler Sorumlusu ile görüştü

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), İngiliz Yüksek Komiserliği Politik İşler ve Projeler Sorumlusu Derviş Uzuner ile görüştü.

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28/09/2022

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KTÖS, İngiliz Yüksek Komiserliği Politik İşler ve Projeler Sorumlusu ile görüştü

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), İngiliz Yüksek Komiserliği Politik İşler ve Projeler Sorumlusu Derviş Uzuner ile görüştü.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, toplantıda Brexit sonrası İngiltere’ye girişle ilgili oluşan yeni şartlar hakkında bilgi alındığını belirterek,  Londra Türk okullarındaki öğretmenlerin vize, çalışma izni, sağlık sigortası ve öğrencilerin okula kabulü gibi konularında da bilgi alışverişinde bulunulduğunu aktardı.

28/09/2022 13:34
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TAGS: Derviş Uzuner, KTÖS, İngiliz Yüksek Komiserliği Politik İşler ve Projeler Sorumlusu
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