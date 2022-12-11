KTÖS insan hakları konulu atölye çalışması düzenledi

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11/12/2022

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KTÖS insan hakları konulu atölye çalışması düzenledi

 Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), insan hakları konulu atölye çalışması düzenledi.

KTÖS İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri Hamide Avcıbaşı’nın açıklamasına göre, insan hakları ve barış kültürü eğitimi çerçevesinde, kadın hakları, çocuk hakları ve mülteci haklarının ülkedeki durumunun ele alındığı ve interaktif şekilde irdelendiği atölye çalışmaları 9-10 Aralık tarihlerinde yapıldı.

Atölye çalışmalarında, Ahmet Akarsu, Ahmet Güneyli, Bleda Tilki, Faika Deniz Paşa ve Fatma Amcaoğlu sunum yaptı.

11/12/2022 10:37
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