KTÖS, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni ziyaret etti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı ve yürütme kurulu üyeleri, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (KTMMOB) ziyaret ederek okullardaki altyapı sorunları yanında ülkedeki siyasi, sosyal ve teknik alandaki gelişmeleri ele aldı.

İki örgütten yapılan ortak açıklamaya göre, görüşmede okul altyapıları ve yapısal olarak güvenli okul konusu üzerinde duruldu. Kıbrıs’ın deprem riski yüksek bölgede bulunması ve deprem kuşağı üzerinde olmasının yarattığı potansiyel tehlikelerin konuşulduğu toplantıda okulların şu andaki durumu değerlendirildi.

“OKULLAR DOĞAL FELAKETLERE HAZIR DEĞİL”

Okulların deprem başta olmak üzere doğal felaketlere hazır olmadığı değerlendirmesinin yapıldığı belirtilen toplantıda, 1974 yılından sonra toplamda 19 yeni okulun inşa edildiği, inşaat aşamasında yönetmeliklerin gereği saha ve malzeme gibi teknik kontrollerin ne kadar sağlıklı ve standartlara uygun yapıldığının bilinmediği konuşuldu.

DEPREM PERFORMANS ANALİZLERİ İÇİN GİRİŞİM

İki örgütün görüşmesinde, KTMMOB’nin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yetkilileri ile temas kurarak ve KTÖS’ün de desteğiyle tüm okulların deprem performans analizlerinin yapılması için çalışma başlatması için girişimde bulunması kararı alındı.

Sürecin teknik çalışmalarının KTMMOB’ye bağlı ilgili oda olan İnşaat Mühendisleri Odası koordinasyonunda yürütülmesi ve akredite İMO Yapı Malzemeleri ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı’nın gerekli testlerin ve deneylerin yapılmasında kullanılacağı ifade edildi.

Açıklamaya göre, toplantıda bilimin önemi vurgulanarak, gerek ziyaret anlamında gerekse teknik alanlarda bilimsel çalışmalardan asla vazgeçilemeyeceği ifade edildi ve KTMMOB ile KTÖS ortak projeler hazırlama konusunda kararlılıklarını yineledi.

12/02/2020 17:44