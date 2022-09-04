KTÖS: Konu forma meselesi olmadığını, toplumsal öncelikler konusu olduğunun bir kez daha altını çizeriz

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, “futbol formaları” konusunda yeni bir açıklama yaparak, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun formalarının bir iş insanı tarafından alınacağı ve Milli Eğitim Bakanlığı vasıtasıyla okullara dağıtılacağı yönünde sosyal medyada paylaşımda bulunduğuna işaret ederek, “Sorguladığımız, formaları kimin alacağı değil, bütçenin eğitimin hangi önceliklerine göre kullanılacağıdır” dedi.

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “TRTSPOR 2 Eylül Cuma günü yapmış olduğu ‘KKTC futboluna destek’ haberinde, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun ‘Bu formaya sahip çıkanlara teşekkür ederiz. Bu toprakları sevenlere teşekkür ederiz. Biz bakanlık olarak 3 bin forma alıyoruz. Çocuklarımız okullarda, her yerde bu formayı giyecek’ ifadelerini kullandığını belirtti. Sendikamızın Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener ise 4 Eylül günü sendika adına basın açıklaması yayınlayarak ‘Bakanlığın formalar için ayıracak 1 milyon 620 bin TL bütçesi var mıdır?’ sorusunu sordu. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu İdari İşler Sorumlusu Eren Şişik ise formaların iş insanı Günay Çerkez tarafından alınacağını ve Milli Eğitim Bakanlığı vasıtasıyla formaların okullara dağıtılacağını sosyal medyadan paylaşmıştır. Bu düzeltme için kendisine teşekkür ederken, konunun forma meselesi olmadığını, toplumsal öncelikler konusu olduğunun bir kez daha altını çizeriz.” denildi.

Baybora, Sendika’nın “basın açıklamasının özeti, futbol için gösterilen duyarlılık kadar, okullarımızın öncelikleri için de hassasiyet gösterilmesidir” diyerek, “Sorguladığımız, formaları kimin alacağı değil, bütçenin eğitimin hangi önceliklerine göre kullanılacağıdır” dedi.

Baybora, okullarda sorunların devam ettiğini de belirterek, bu sorunları sıraladı:

“1. Bakanlığın ilkokullara sağlamadığı ve 270 TL olan İngilizce kitaplarını aileler ödemektedir.

2. Bakanlığın bütçe vermediği 112 tane ilkokulumuzun kültürel ve sportif faaliyetlerine devam edebilmesi için okul yöneticileri sıfırdan bütçe yaratmak için çaba harcamaya devam etmektedir.

3. Bakanlığın karşılamadığı, okullar arası düzenlenen spor müsabakalarına katılan okulların öğrenci taşımacılık ücretlerini okullar ödemektedir.

4. Her okulumuzun kendine özgün renklerde, farklı spor branşlarındaki forma ihtiyaçları devam etmektedir.

5. Kıbrıs iklim şartlarında sağlıklı bir şekilde beden eğitimi ve spor yapabilmek için gölge alana ihtiyaç duyulduğu aşikârken, okulların %80’inde kapalı spor salonu yoktur.

6. Okulların açılmasına 1 hafta kala, okullarımızın %55’inde spor malzemeleri eksikliği devam etmektedir.

İşin özeti, eğitim sistemimiz, öğrencilerimiz ve okullarımız için toplumsal duyarlılık gösterilmesini talep ediyor oluşumuzdur.”

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04/09/2022 15:13