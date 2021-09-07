KTÖS, Koop-Sen’in Grevine Destek Belirtti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kooperatif Görevlileri Sendikası’nın (Koop-Sen) Binboğa-Yem Ltd’de “siyasi personel istihdamına son verilmesi” talebiyle başlattığı greve destek belirtti.

KTÖS Mali Sekreteri Mustafa Baybora tarafından yapılan yazılı açıklamada, kooperatiflerin siyasilerin rant ve siyasi istihdam alanı olarak görüldüğü savunularak, “Bugün Binboğa Yem Ltd.’de yaşananlar bunun bir göstergesidir” denildi.

İhtiyaca ve liyakate bakılmadan, siyasi akrabalığa bağlı olarak yapılan istihdamların derhal durdurulması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, Kooperatif Görevlileri Sendikası’na Koop-Sen’e destek belirtilerek, tüm emekçi örgüt ve kesimler öz varlıklarına sahip çıkmaya davet edildi.

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07/09/2021 14:32