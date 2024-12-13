KTÖS kurucu üyesi Arif Hasan Tahsin, 12. ölüm yıl dönümünde düzenlenen etkinlikle anıldı

Eğitimci, yazar, araştırmacı, kooperatifçi, siyasetçi ve sendikacı Arif Hasan Tahsin, 12. ölüm yıl dönümü nedeniyle Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) tarafından düzenlenen etkinlikte anıldı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş’in moderatörlüğünde düzenlenen “Krizin ve Savaşların Gölgesinde Ortadoğu ve Kıbrıs” paneli gazeteci Serhat İncirli’nin açılış konuşmasıyla başladı.

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre, KTÖS'de yapılan panelde, Prof. Dr. Sertaç Sonan "Dünyada ve Kıbrıs’ta son on yılda yaşanan demokratik gerileme”, araştırmacı-yazar Hamide Rencüs "Suriye’deki savaş, Filistin’de yaşanan güncel gelişmeler ve Kıbrıs’ın bu dinamikler ışığında geleceği", Dr. İpek Borman ise "Ortadoğu’daki krizlerin uluslararası boyutları ve Kıbrıs üzerindeki etkileri" konularında sunum ve analiz yaptı.

Etkinlik Sol Anahtarı'nın müzik dinletisiyle son buldu.