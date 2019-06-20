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KTÖS: Maraş’ın 1974’teki sahiplerine iade edilerek açılması gerekir

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS),  Maraş’ın derhal 1974’teki sahiplerine iade edilerek açılması gerektiğini belirtti.

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20/06/2019

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KTÖS: Maraş’ın 1974’teki sahiplerine iade edilerek açılması gerekir

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS),  Maraş’ın derhal 1974’teki sahiplerine iade edilerek açılması gerektiğini belirterek, bunun için Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın duruş ortaya koyarak bu olayın siyasi istismar konusu yapılmasına fırsat vermemesi gerektiğini kaydetti.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yaptığı yazılı açıklamada, Özersay’ın Kıbrıs sorunu ve Maraş konusunda ortaya koyduğu önerilerin samimiyetten uzak olduğunu savundu.

Şener Elcil, Özersay’ın son çıkışlarının, Türkiye yetkilileri ve Rum liderliğinin, Akıncı’yı baypas ettiklerini ve kapalı kapılar ardında yıllardan beri gizli görüştüklerini doğruladığını da iddia etti.

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TAGS: Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, haber, kıbrıs, maraş,
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