KTÖS Milli Eğitim Bakanlığı Önünde Eylem Yapacak

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23/03/2022

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KTÖS Milli Eğitim Bakanlığı Önünde Eylem Yapacak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Cihangir-Düzova İlkokulu’nda “partizanlık yapıldığı” ve okul müdürünün “tehdit” edildiği gerekçesiyle yarın Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapacağını bildirdi.

KTÖS Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri Uğur Erilen, saat 14.30’da başlayacak eylemin, Cihangir-Düzova İlkokulu öğretmen, öğrenci ve velileriyle birlikte yapılacağını kaydetti.

Erilen, “partizanlık” yapılarak, “her gittiği okulda sorun yaratan” bir hademenin Düzova İlkokulu’nda görevlendirildiğini ifade ederek, eleştirilerde bulundu.

23/03/2022 12:25
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TAGS: KTÖS, eylem
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