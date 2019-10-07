KTÖS, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu’nu eleştirdi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu topluma doğru bilgiler vermeye, YÖDAK’a saldırma yerine YÖDAK’ın anayasal bir kurum haline dönüşüp, toplumsal yapıyı bozan üniversite açma furyasını durdurmaya çağırdı. Sendika ayrıca var olan üniversitelerin uluslararası eğitim standartlarına ulaşması için YÖDAK’ın denetim yapmasına destek olmaya davet etti.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi. Elcil, “Çavuşoğlu açıklamalarında YÖDAK’ın yasal yetkilerini aştığını belirterek, gerekirse YÖDAK’ın ortadan kaldırılıp, yetkilerinin Eğitim Bakanlığı’na devredilmesi gerektiğinden bahsetmektedir. Bu saptamayı yapan Sn. Çavuşoğlu’na bazı tarihi gerçekleri hatırlatmakta yarar görüyoruz” dedi.

“Kuzey Kıbrıs’ta üniversite açma ve eğitimi ticari bir şekilde sektör haline getirme anlayışı UBP’nin tek başına hükümet olduğu 2009 yılından itibaren hız kazanmıştır” diyen Elcil, şu anda 20 faal üniversitenin yanında Eğitim Bakanlığı’ndan açma ön izni almış 14 üniversite olduğunun basına yansıdığını anımsattı.

Elcil, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun öncelikle bu konuyu açıklığa kavuşturması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

“2009’dan itibaren Eğitim Bakanlığı’ndan ‘açma ön izni almış’ üniversiteleri isimleri ile basına açıklamalı, bunlardan hangilerinin faal olduğunu, hangilerinin izin alıp hiçbir faaliyet yapmadığını ve hangilerinin YÖDAK tarafından kapatılmasına rağmen, Eğitim Bakanlığı’nın göz yumması sonucu hala daha diplomalarının geçersiz olacağını bile bile yasadışı öğrenci aldığını kamuoyu ile paylaşmalıdır”

Üniversiteler dışında, yine Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın izni ile açılan “eğitim merkezlerinin” denetimsizlik sonucu öğrenci adı altında kaçak işçi temin etme merkezleri haline geldiğini de ileri süren Elcil şöyle devam etti;

“Konu ile ilgili Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı “eğitim merkezi” adı altında kaç tane izin vermiş olup, isimleri nelerdir? Bu konuda ne gibi tedbirler almayı düşünmektedir? Gelmiş geçmiş bütün eğitim bakanları, TC Eğitim Bakanı’nı eş düzeyde kabul edip protokol imzalarken, sizin YÖK ile protokol imzalamanız YÖDAK’ı devre dışı bırakma ve siyasi etiğe aykırı bir durum değil midir? Devletler arasında siyasi eşitlik varsa sizin YÖK ile antlaşma imzalamanız Kıbrıs Türk toplumunun siyasi eşitliğinin ve toplumsal haklarının ihlali değil mi? Bu konuda YÖDAK’ı neden devre dışı bıraktınız? “

07/10/2019 19:12