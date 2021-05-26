KTÖS Öğretmen Eksikliklerine Yönelik Çalışma Yaptı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) öğretmen eksikliğine dikkati çekerek, bu eksikliğin giderilmesi adına Atatürk Öğretmen Akademisi’ne bu yıldan itibaren her yıl 100’ün üstünde öğretmen adayı alınması gerektiğini belirtti.

Yazılı açıklama yapan KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, 2030 yılına kadar ortaya çıkacak olan öğretmen eksiklikleri ve öğretmen yetiştiren Atatürk Öğretmen Akademisi’ne ne kadar öğretmen alınması gerektiğine ilişkin hazırladıkları çalışma konusunda bilgi verdi.

Maviş, öğretmen eksikliği ve kalabalık sınıfların süregelen sorunlar arasında yer aldığını kaydetti.

Önümüzdeki yıllarda bu sorunların en aza indirgenmesi için çalışmalara çok önceden başlanması gerektiğini kaydeden Maviş, ülkenin 2030 yılına kadar olan öğretmen ihtiyacını karşılayabilmek için Atatürk Öğretmen Akademisi’ne bu yıldan itibaren her yıl 100’ün üstünde öğretmen adayı alınması gerektiğini ifade etti.

KTÖS olarak bu konuda yaptıkları çalışmayı bakanlık ve kamuoyuyla paylaştıklarını açıklayan Maviş, Atatürk Öğretmen Akademisi veya Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyaç saptama ile ilgili yapacağı çalışmalara da katkı koymaya hazır olduklarını belirtti.

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26/05/2021 10:34