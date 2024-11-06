KTÖS, okul içi ve dışında güvenliği sağlamak için mevzuat eksikliklerinin giderilmesi çağrısında bulundu

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), son haftalarda okullarda meydana gelen şiddet ve zorbalık vakalarından endişe duyduğunu kaydederek, okul içi ve dışı güvenliği sağlanması için mevzuat eksikliklerinin derhal giderilmesi çağrısında bulundu.

KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, yazılı açıklamasında, öğrenciler arasında, öğrencilerin öğretmenlere karşı ve öğretmenlerin öğrencilere yönelik şiddet iddialarına dikkat çekti, bu olayların temelinde, “yıllardır KTÖS tarafından dile getirilen sorunların çözümsüz kalmasında Eğitim Bakanlığı'nın konuya kayıtsız ve yetersiz tutumunun yattığını” savundu.

Uzun zamandır KTÖS’ün sorunlara dikkat çektiğini ve çözüm üretmek için çaba sarf ettiğini söyleyen Gelener, şunları kaydetti:

“Bakanlık, gerekli önlemleri almakta yetersiz kalmış, öğrencilerin psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını göz ardı etmiştir. Okulların güvenli bir öğrenme ortamı olabilmesi için alınması gereken tedbirler sürekli ertelenmekte ya da görmezden gelinmektedir.”

Gelener, okullarda yaşanan şiddet ve zorbalık vakalarının önlenmesinin yalnızca cezai yaptırımlarla değil, daha geniş çaplı bir eğitim reformu ile mümkün olabileceğini vurguladı.

KTÖS olarak, eğitimde öğrencilerin duygusal ve sosyal gelişimlerine odaklanan politikaların geliştirilmesi gerektiğini savunduklarını belirten Gelener, “psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yetersizliği, okullarda yaşanan özel eğitim öğretmeni eksiklikleri, öğretmenlerin okullarda yaşadığı sorunlarda yalnız bırakılması ve sınıf mevcutlarının aşırı kalabalık olması gibi temel sorunların çözümü için” acil adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

“Öğretmenlerin desteklenmediği, öğrencilerin psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının göz ardı edildiği bir eğitim ortamında, şiddet ve zorbalığın yaygınlaşması kaçınılmazdır.” diyen Gelener mevzuat eksikliğinin giderilmesi ve veliyi, öğrenciyi okulun işleyişi, kuralları ve tarafların karşılıklı hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirecek olan okul-aile sözleşmesinin ivedilikle uygulamaya konulması gerekliliğine işaret etti.

Gelener, KTÖS’ün bu süreçte her zaman olduğu gibi öğrencilerin ve öğretmenlerin haklarını savunmaya devam edeceğini ve bir adım atılmaması halinde her türlü sendikal eylem hakkını kullanacağını söyledi.