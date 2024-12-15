KTÖS: Okul müdürleri  bu kararı kabul etmiyor, uygulamayacak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Eğitim Bakanlığı’nın 2025 Kolej Giriş Sınavı (KGS) kayıt işlemlerinin ilkokul müdürlükleri tarafından yapılması yönündeki kararına tepki göstererek, bu düzenlemenin yasal dayanağı olmadığını ve uygulamada büyük sorunlara yol açacağını kaydetti.

Okul müdürlerinin görev tanımı dışındaki bu kararı kabul etmediklerini ve uygulamayacaklarını da açıklayan Maviş, adil ve kalıcı çözümler üretilmesi gerektiği vurguladı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yazılı açıklamasında ilkokul müdürlerinin görev ve sorumluluklarının Öğretmenler Yasası ile belirlendiğini, bu yasa çerçevesinde kolejlere kayıt işlemi yapma yetkilerinin bulunmadığını belirtti.

Maviş, idare hukukunun açıkça yetki aşımını geçersiz saydığını kaydederek, bu düzenlemenin hem gayrı yasal olduğunu hem de öğretmenlere angarya bir yük getirdiğini ifade etti.

Düzenlemenin okullarda kaosa neden olacağını belirten Maviş, okul idarelerinin mevcut teknolojik altyapı sorunları ve koordinasyon eksiklikleri nedeniyle bu yükü kaldıramayacağını, güvenlik ve iletişim sorunlarının artacağını dile getirdi. Maviş, böyle bir değişim yapılması gerektiğinde tüm paydaşlarla istişare edilerek, kalıcı ve sürdürülebilir çözümler bulunmasını talep etti.

Maviş, kolej sınav sisteminin çağ dışı kaldığını ve çocukların gelişimini olumsuz etkilediğini belirterek, sınav odaklı sistemin eğitimde eşitliği zedelediğini ve çocukların potansiyelini dar kalıplara hapsettiğini ifade etti.