KTÖS: Okullarda yeterli tedbir yok

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın okullar için Covid-19 tedbirlerini yeterince almadığı gerekçesiyle Gönyeli İlkokulu’nda eylem ve basın açıklaması yaptı.

Öğrenciler ve öğretmenlerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yüz yüze eğitime devam etmesi için önerilerini sıralayan sendika, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın okullara gönderdiği pandemi kılavuzunun yetersiz kaldığını savundu; Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ile birlikte hazırlanan Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim Kılavuzu’nun referans alınmasını istedi.

KTÖS’ün Gönyeli İlkokulu önünde yer alan eyleminde “Önce Sağlık Sonra Eğitim”, “Okullarımızı Önemsemenizi İstiyoruz” yazılı pankartlar taşındı.

ELCİL

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil okulların açıldığı Eylül ayından bu yana öğretmenlerin özveriyle görev yaptıklarını kaydederek, bugün birçok okuldan yeni vaka haberi aldıklarını, tedbirlerin yoksunluğundan dolayı evlerde, toplu taşımada ve okul dışından bu vakaların okullara taşındığını savundu.

Elcil, Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarını bir memurun sağlığına önem verdikleri kadar öğretmenlerin sağlığına da değer vermeye ve özen göstermeye çağırarak, Gönyeli İlkokulu’nda 46’sı öğrenci biri öğretmen olmak üzere 47 vaka bulunduğunu, temaslı öğrencilerin okula gelmeye devam ettiklerini, Eğitim Bakanlığı’yla Sağlık Bakanlığı’nın da topu birbirlerine attığını savundu.

Elcil ayrıca bir soruya karşılık, Sağlık Bakanlığı’nın artık ülkede kontrolü kaybettiğini ve şu an bir kaos ortamının yaşandığını iddia etti.

“EĞİTİME BİR HAFTA ARA VERİLİP ONLINE EĞİTİME GEÇİLMEZSE…”

Gönyeli İlkokulu özelinde eğitime bir hafta ara verilip online eğitime geçilmemesi halinde okulun tamamen kapanabileceğini söyleyen Elcil, Eğitim Bakanlığı’na sendika ile görüşmek için bu akşama kadar süre verdiklerini, aksi takdirde öğretmenlerin organize olup okulda bir hafta süreyle durum netleşene kadar online eğitime geçiş yapılacağını bildirdi.

Elcil ayrıca, ders yılı başında ödenmesi gereken öğretmenlerin hazırlık ödeneklerinin halen ödenmediğini, bunun öğretmene karşı bir saygısızlık olduğunu, bununla ilgili Maliye Bakanlığı’ndan görüşme talebinde bulunmalarına rağmen cevap alamadıklarını da belirtti.

ÖZTÜCCAR

Gönyeli İlkokulu Müdürü ve KTÖS Okul Temsilcisi Rağıp Öztüccar da 760 öğrencinin öğrenim gördüğü ilkokulda, bugün 46 öğrenci ve 1 öğretmeninCOVİD-19 pozitif olduğunu, okul öğretmenlerinin adeta filyasyon ekibi gibi hizmet verdiğini belirtti.

Sınıfları “A” ve “B” grupları olarak ikiye bölüp o şekilde eğitim verdiklerini anlatan Öztüccar, toplu taşımada bunun böyle olmadığını, çocukların yan yana seyahat etmesinden dolayı bulaşın artabileceğine işaret etti.

İrsen Küçük Ortaokulu’nda yaşanan pozitif vakalara işaret eden ve o okuldaki hasta çocukların kardeşlerinin Gönyeli İlkokulu’nda eğitime devam ettiğini belirten Öztüccar, her gün okuldaki vaka sayısının arttığını, iki hafta önce ilk vakalar çıkmaya başladığı zaman okulun genel bir taramadan geçirilmesini istediklerini fakat, gecikmeden dolayı hastalığın yayıldığını açıkladı.

KTÖS AÇIKLAMASI

KTÖS tarafından hazırlanan yazılı açıklama Eğitim Sekreteri Burak Maviş ve Örgütlenme Sekreteri Akgün Kaçmaz tarafından okundu.

Son bir haftada okullardaki bulaş oranının iki katına çıktığı kaydedilen açıklamada, “Bu rakamlar okulların daha fazla önemsenmesini işaret etmektedir. Okulları ziyaret ettiğimizde tanıklık ettiğimiz sorunlar endişemizi artırmıştır. Öğrenci ailelerinin testlerini geç göndermesi, okullarda yapılan testlerin 1-2 gün sonra çıkmaya başlaması, okul taşımacılığının temaslı durumunda yeterince irdelenmemesi, bazı okullarımızın gönderildiği test yerlerinin uzak mesafede ve yoğun olması ve Sağlık Bakanlığının okullarda alınması gereken önlemleri alma noktasında isteksiz davranması okullarımızdaki mücadeleyi zayıflatmaktadır” denildi.

Vaka çıktığında devlet daireleri kapatılırken okulların önemsenmediği kaydedilen açıklamada, “Bu vurdumduymazlıkla beraber, okul dışı ortamların denetlenmemesi ve önlemlerin sıklaştırılmaması ve okullarda artan vakalar nedeniyle özveri ve çabamızın sekteye uğrayacağını gözlemlemekteyiz” ifadeleri yer aldı.

KTÖS açıklamasında, Gönyeli İlkokulu konusunda Sağlık Bakanlığı’na şu sorular soruldu:

“Okul öğretmenlerimiz pozitif vaka olarak 46 öğrenci 1 öğretmen tespiti yapmış, Sağlık Bakanlığı da 34 öğrenci 1 öğretmenin pozitif olduğunu beyan etmiştir. Okulda pozitif görünen öğrenciler Sağlık Bakanlığı’nın listesinde var mı? Yok mu?

Perşembe ve Cuma günleri okulda yapılan taramada toplam 227 öğrenci okula gelmedi. Bu öğrencilerin taramaya katılmaları zorunlu mu, değil mi? Sağlık Bakanlığı’nın bir yaptırımı var mı?

Okulda sadece dört sınıfımız uzaktan eğitime geçti. Bu kadar vaka ve yakın temaslısı olan okulda bu yeterli mi? Yakın temaslı kaç öğrenci sayısı biliniyor mu?

Perşembe günü pozitif bir öğrenci ailesi tarafından okula gönderildi. Sağlık Bakanlığı müdahale etti. Bir yaptırımı oldu mu?

Gönyeli İlkokulu okul taşımacılığı temas noktasında neden göz ardı ediliyor, neden otobüs içindeki oturma düzeni sorgulanmıyor?

Okul yöneticisi ve öğretmenlerimiz 10 gündür ısrar etmesine rağmen gerekli önlemler neden alınmıyor. 2 vaka ile başlayan serüven 43 öğrenciye kadar ulaştı. Neyi bekliyorsunuz? Okulumuz laboratuvar, çocuklarımız denek değildir.”

ÖNERİLER

KTÖS, Gönyeli İlkokulu’nun artan vaka sayılarına karşılık bir hafta uzaktan eğitime geçmesinin yoğunluğu azaltacağı ve ailelerin endişesini ortadan kaldıracağı belirtilerek şu önerilerde bulundu:

Bakanlığın okullara gönderdiği pandemi kılavuzu yetersiz. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ile birlikte hazırlanan Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim Kılavuzu referans alınmalıdır.

Okullardaki pandemi mücadelesinde davul boynumuzda, tokmak başkasının elinde olamaz. Sorumlulukla beraber karar verme aşamasında okullarla istişare edilmelidir.

Uzaktan eğitime geçmek için bir sınıfta 3 vaka beklemenin mantığını hala açıklamadınız. 25’i geçmeyen, çocukların tekli sıralarda oturduğu ve her öğrenciye 1,5 metrekare alan düşmesi halinde, 2 vaka uzaktan eğitim için yeterlidir.

Adanın güneyinde çocuklar için her hafta seyyar ekipler okulları ziyaret ederek test yapacak. Almanya'da okullarda enfeksiyonun yayılımını önlemek için lolipop şeklinde test çubuklarını çocuklar kullanılmaya başladı. Lolipop testinin uygulanma şekli hem basit, hem de çocukların yaşına uygun. Bu test için çocukların bir pamuklu çubuğu 30 saniye boyunca emmesi yeterli oluyor. Adanın kuzeyinde ise hızlı testleri okullara taşımak yerine, öğrenci ve öğretmenleri en uzak ve en yoğun PCR test merkezlerine yönlendiriyorsunuz. Sağlık Bakanlığı’nın lolipop testlerden temin etmesi halinde hem çocukların hem de ailelerin endişesi büyük oranda azalacak.

Pandemi tüm hayatlarımızı değiştirmesine rağmen eğitim sistemimizi değiştiremedi. Hala daha pandemi yokmuş gibi hazırlanan öğretim programları ile çocuklara akademik bilgi yorgunluğu yaşatıyoruz. Dershanelerin hazırladığı test kitaplarına göre eğitim hızı belirlemeye çalışıyoruz. Kolej sınavlarını çocuklarımızın potansiyeli, yeteneği ve becerisinin önüne koyuyoruz. Öğrencinin müşteri, eğitimin meta olarak arz - talep piyasasına sunulması Talim Terbiye Dairesi’ni artık etik olarak rahatsız etmelidir. Pandemi süresince çekirdek öğretim programı, seyreltilmiş akademik bilgi ve artırılmış görsel, işitsel ve psiko-motor beceri istiyoruz.

19 Kasım tarihinde yaşanan sorunlara çözüm getirmek için 5 ana başlıkta ve 17 alt başlıkta kamuoyu ile paylaştığımız önerilerimiz güncelliğini korumaktadır. Sağlık Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı ile görüşmeye hazırız olduğumuzu kamuoyunun bilgisine getiririz.

Sendika olarak istediğimizi başta çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yüz yüze eğitime devam etmesidir.

Derdiniz Seçim Değil, Yüz Yüze Eğitim Olsun.”

Haber: Raif Uzkan- Fotoğraf: Hüseyin Sayıl

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29/11/2021 14:10