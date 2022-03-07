KTÖS: Okulların, AB okul güvenliği mevzuatına uygun raporlanmasını istiyoruz

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), okulların sel, yıldırım, deprem ve yangın gibi felaketlere karşı dayanıklı hale getirilmesi için, AB okul güvenliği mevzuatına uygun raporlanması, gerekli yatırımların yapılması ve okulların devletin tüm kurumları gibi sigortalanması çağrısında bulundu.

Sendika’dan yapılan açıklamada, “Okulların kapasitelerinin geliştirilmesi araştırma sonuçlarını” yayımlamalarının üzerinden iki yıl geçmesine rağmen okulların alt yapılarının güçlendirilmediği öne sürülerek, “Kamu denetiminin güçlendirilmesi ve okulların altyapı fizibilite çalışmalarının tamamlanması için yapıcı adımların atılması konusunda hassas olunması gerektiğini hatırlatır, öğretmen ve öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmelerinin bir hak olduğunun altını çizeriz” denildi.

Açıklamada, Eğitim Bakanlığı’nın fizibilite çalışmaları noktasında bölge üniversitelerinden yardım alma noktasında girişim başlatması gerektiği belirtildi.

Güzelyurt’taki Barış İlkokulu’na yıldırım düşmesi, Lefkoşa’da 9 Eylül İlkokulu’na ait bir sınıfta faal durumdaki klimanın elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana gelmesi, Şht. Yalçın İlkokulu’nda tavanın kaplamasının düşmesi gibi yaşanan kötü tecrübelere yer verilen açıklamada, şans eseri öğrencilerin yaralanmadığı ancak elektronik aygıt ve ekipmanın zarar gördüğü kaydedildi.

“DEPREM FİZİBİLİTE RAPORU OLAN OKUL ORANI YÜZDE 3”

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Deprem fizibilite raporu olan okul oranımız yüzde 3’tür. Serdarlı İlkokulu’na 2018 yılında yıldırım düşmüş, aynı yıl 11 okulumuz sel felaketinden dolayı zarar görmüştü. 1974’den günümüze sadece 21 tane kamusal yeni okul inşa edildiğini fakat son 19 yılda 46 yeni cami inşa edildiğini hatırlatmakta yeniden yarar vardır. Buna karşın 88 ‘özel’ okulöncesi kurumu, 14 ‘özel’ ilkokul, 12 ‘özel’ orta eğitim kurum açılmıştır. Rakamlar bize artan nüfus karşısında kamusal eğitime yapılan yatırımların azlığını göstermektedir.

Okullarımızın yüzde 86’sı 1974 öncesi yapılardır. Yeni okul projelerinin tamamlanması ve var olan okulların güçlendirilmesi gerekliliği açıkça ortadadır. 2022 yılında devletin tüm kurumları öncelikli olarak eğitim ve sağlık için seferber olup önemli adımlar atmalıdır.”

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07/03/2022 15:25