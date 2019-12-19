KTÖS 'Özel Eğitim ve Destek Hizmetleri Semineri' düzenliyor

Seminer, yarın saat 15.00’de KTÖS Lefkoşa Lokali’nde yer alacak.

ads
19/12/2019

ads
KTÖS 'Özel Eğitim ve Destek Hizmetleri Semineri' düzenliyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “Özel Eğitim ve Destek Hizmetleri Semineri” düzenliyor.

KTÖS’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, tüm öğretmenlere, öğretmen adaylarına ve ailelere yönelik olan Seminer, yarın saat 15.00’de KTÖS Lefkoşa Lokali’nde yer alacak.
 
Seminerde, Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Ayşe Zeki, Yrd. Doç. Dr. Hatice Bayraklı, Yrd. Doç. Dr. Zehra Güçhan Topçu ve Sosyal Hizmet Uzmanı Sevgi Özbarışçı konuşacak.

19/12/2019 15:11
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: KTÖS, ’Özel, Eğitim, v, e Destek, haber, kıbrıs, Hizmetleri Semineri’ düzenliyor.
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.