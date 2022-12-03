KTÖS: Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasası’nın tüzükleri bir an önce tamamlansın

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Meclis’te onaylanan “Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasası”nın tüzüklerinin bir an önce tamamlanıp, özel gereksinimli bireylerin kapsayıcı ve eşit haklara kavuşmaları için tüm paydaşları gayret göstermeye çağırdı.

KTÖS adına İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri Hamide Avcıbaşı tarafından yapılan yazılı açıklamada, özel gereksinimli bireylerin sorunlarına sahip çıkmak, kalıcı çözümler üretmek, onların yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermenin devlet ve toplumun en önemli sorumluluklarından biri olduğu vurgulandı.

KTÖS, özel gereksinimli bireyler için taleplerini şöyle sıraladı:

“Özel gereksinimli bireyler için parasız, bilimsel, demokratik, nitelikli, eşit ve erişilebilir bir eğitim; Özel eğitim merkezlerimize öğrenci sayısı, atölye sayısı ve sundukları hizmetler ve enflasyon dikkate alınarak oluşturulacak bir bütçe; Kamusal özel eğitim okullarınına doğrudan bütçe; Çağdaş bir eğitim programı, öğrenci sayısına göre öğretmen istihdamı, yeterli altyapı ve teknolojik donanım; Erken tanı; Yaşam boyu eğitime ücretsiz erişim; Özel gereksinimli bireylere ve ailelerine ücretsiz olarak, çocukları ile ilgili konularda ( psikolojik, terapi…) gerekli destek; Özel gereksinimli bireylerin istihdamı; Türkiye’den gelen özel eğitim öğretmenlerinin emeğine teşekkür edilerek, bu uygulamanın durdurulması ve ülkemizdeki mezunlara yer açılması; Özel eğitim okullarımıza özel ders öğretmenleri (resim, müzik, beden eğitimi), atölye/tasarım, rehberlik ve psikolojik danışmanları, sosyal hizmet görevlileri, öğretmen yardımcıları ve fizyoterapist benzeri meslek gruplarının istihdam edilmesi; Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasası’nın tüzüklerinin resmi gazetede yayınlandıktan sonra 6 ay içinde hayata geçirilmesi; Tüm engellilerin yaşam kalitesini artırmak ve yaşanılan, yaşanacak sorunları azaltmak için başbakanlık bünyesinde bir özel eğitim hizmetleri dairesinin kurulması; Öğretmenler Yasası içerisinde yer alan özel eğitim öğretmenlerinin hak ve sorumluluklarının geliştirilmesi; Özel gereksinimli bireyler için ‘Engelsiz Okul Modeli’ ve buna bağlı olarak engelsiz okul standartları ve performans göstergeleri için bir an önce çalışmalar başlatılması; Okullara devlette çalışan çocuk ve ergen psikiyatristlerin periyodik (2 ayda bir) gelip destek vermesi; Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının protokol yapıp özel gereksinimli bireyleri ilgilendiren konularda birlikte eşgüdüm içerisinde çalışmaları; Herkes için engelsiz ve eşit yaşam alanlarının oluşturulması.”

KTÖS, uzun yıllar verilen mücadeleler sonucunda özel gereksinimli bireylerin eşit haklara erişimi konusunda farkındalığın oluştuğunu, artık bir yasasının yürülükte olduğunu hatırlatarak, bundan sonraki süreçte kapsayıcı ve adil koşullar sağlama noktasında tüm kurumlara sorumluluk ve görevlerini hatırlattı.

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03/12/2022 15:42