HABER KIBRIS

KTÖS: Özyiğit, dayatmaları halktan gizledi!

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31/05/2019

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KTÖS: Özyiğit, dayatmaları halktan gizledi!

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), dayatmaları halktan gizlediği gerekçesiyle eski Milli Eğitim ve Kültür Bakanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit’i eleştirdi.

Özyiğit’in on dört aylık Eğitim Bakanlığı döneminde somut sorunlara çözüm bulamayıp, “2030 eğitim hedeflerinden” bahsettiği ve “sadece laf ürettiği” öne sürülen açıklamada, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin Türkiye Eğitim Bakanlığı’na devredilmesi talebini reddettiklerini ve bu yüzden Türkiye Eğitim Bakanlığı’nın kendileri ile görüşmediğini açıklamasının, Kıbrıs Türk toplumunun iradesine yapılan saygısızlığı gizleme anlamı taşıdığı savunuldu.

Açıklamada, “TDP tabanının bin bir umutla desteklediği Sayın Cemal Özyiğit, bu tutumu ile toplumun hayallerini yıkan, beklentilerle ilgili sadece laf üreten, koltukta kalma uğruna dayatmaları halktan gizleyen siyasetçi olarak siyasi literatürde yerini almıştır” iddialarına yer verildi.

 

 

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TAGS: KTÖS: Özyiğit, dayatmaları halktan gizledi!, haber, kıbrıs
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