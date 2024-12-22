KTÖS Satranç Şöleni 9 Ocak’ta yapılacak
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22/12/2024
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ilkokul öğrencilerinin katılımıyla yapılacak satranç turnuvasına 30 Aralık’a kadar başvuru kabul edileceğini duyurdu.
Sendikadan verilen bilgiye göre, satrancın eğitim sistemindeki yerinin güçlendirilmesi hedefiyle düzenlenecek 6’ncı KTÖS Satranç Şöleni 9 Ocak Perşembe günü Atatürk Öğretmen Akademisi’nde (AÖA) yapılacak.
KTÖS’ün satranç şölenine 30 Aralık Pazartesi saat 15.30’a kadar başvuru kabul edilecek.
YAYIN TARİHİ: