KTÖS Satranç Şöleni 9 Ocak’ta yapılacak

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22/12/2024

KTÖS Satranç Şöleni 9 Ocak’ta yapılacak

 

 Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ilkokul öğrencilerinin katılımıyla yapılacak satranç turnuvasına 30 Aralık’a kadar başvuru kabul edileceğini duyurdu.

Sendikadan verilen bilgiye göre, satrancın eğitim sistemindeki yerinin güçlendirilmesi hedefiyle düzenlenecek 6’ncı KTÖS Satranç Şöleni 9 Ocak Perşembe günü Atatürk Öğretmen Akademisi’nde (AÖA) yapılacak.

KTÖS’ün satranç şölenine 30 Aralık Pazartesi saat 15.30’a kadar başvuru kabul edilecek.

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TAGS: KTÖS Satranç Şöleni 9 Ocak’ta yapılacak
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