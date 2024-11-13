KTÖS, Şht. Yalçın İlkokulu'nda eylem yapacak

KTÖS, Maliye Bakanlığı'nın ödeme yapmaması nedeniyle durdurulan Şht. Yalçın İlkokulu inşaatı için bugün saat 12.30'da eylem yapacak.

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13/11/2024

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KTÖS, Şht. Yalçın İlkokulu'nda eylem yapacak

KTÖS, Maliye Bakanlığı'nın ödeme yapmaması nedeniyle durdurulan Şht. Yalçın İlkokulu inşaatı için bugün saat 12.30'da eylem yapacak.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Şehit Yalçın İlkokulu'ndaki inşaat çalışmalarının, Maliye Bakanlığı'nın ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle durduğunu açıkladı.

Bu duruma tepki göstermek amacıyla KTÖS, bugün saat 12.30'da Şehit Yalçın İlkokulu önünde basın açıklaması ve eylem düzenleyecek.

 

13/11/2024 10:23
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TAGS: KTÖS
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