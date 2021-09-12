KTÖS, sürdürülebilir yüz yüze eğitim için çözüm önerilerini yineledi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), hazırladığı “Okulların İhtiyaç Analiz Raporu ve KTTB ve KTOEÖS ile ortak çalışmaları “‘COVID-19 Pandemisinde Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim Kılavuzu” ışığında ortaya koydukları sürdürebilir yüz yüze eğitim için çözüm önerilerini yineledi.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş tarafından yapılan açıklamada, “Okullarımız yarın itibarı ile yeni eğitim-öğretim yılına başlayacaklar. Tüm öğretmenlerimizin, ailelerimiz ve öğrencilerimizin sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir yüz yüze eğitime kavuşmasını dileriz. Öğretmenlerimizin özverisi ve kararlılığı sorunları asgariye indirecektir. Bununla birlikte sağlık, hijyen ve sosyal mesafe kurallarının uygulanabilmesi için Eğitim Bakanlığı’na ‘maddi’ ve ‘manevi’ görev düşerken, ailelerimizin de okulların direktiflerine uyması önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

“KILAVUZUMUZ, SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN UYGULANMASINDAKİ BİLİMSEL REHBERİMİZDİR”

Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF, ECDC ve CDC rehberleri ve ülke gerçekleri doğrultusunda hazırlanan “COVID-19 Pandemisinde Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim Kılavuzu”nun alınabilecek önlemleri içerdiği ve tüm taraflar ile paylaşıldığı belirtilerek, önlemlerinin uygulanmasındaki bilimsel rehber olduğu kaydedildi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Öğrenci nüfusu yoğun okullarda da sosyal mesafenin sağlanabilmesi çocukların sağlık ve güvenliği için kaçınılmaz olduğu da ifade edilen açıklamada, Sendikalar tarafından ortaya konulan çözüm önerileri şu şekilde hatırlatıldı:

“Okulların yüzde 42’sinde sınıf boyutları ve öğrenci sayıları yeni dönemde sosyal mesafeye göre yeniden düzenlenmeye uygun değildir. Sosyal mesafeye göre yeniden düzenlenme gerekmesi halinde okulların yüzde 79’unda tekli masa, yüzde 32’sinde ek sınıf, yüzde 23’ünde ise sandalye ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Bu eksikliklerin giderilmesi ile sosyal mesafe sorunun sınıf boyutuna çözüm bulunabilir.

Öğrenci nüfusunun yüzde 45’i 19 okula yayılmıştır. Ailelerin gönüllü olmaları halinde öğrenciler nüfusu az olan okullara kayıt yaptırabilir ve sorun bir nebze olsun hem öğrenci hem de okul açısından çözülebilir.

Sınıflarımıza virüs filtreli havalandırma cihazları yerleştirilerek virüsün sınıf içinde yayılma olasılığını yüzde 1’in altına düşürülebilir.

Öğrenci nüfusunun yüzde 31’i toplu taşıma ile okula gitmektedir. 880 olan araç sayısının artırarak okul taşımacılığındaki sosyal mesafe sorunu ortadan kaldırılabilir.

Daha önce kamuoyu ile paylaşılan ‘Eğitim Simülasyonları Taslak Çalışması’nda izah edilen çekirdek eğitim programı oluşturularak, okulların koşullarına göre öğretim faaliyetlerini kendilerinin planlaması sağlanabilir.

Okulların dayanışma ve destekçisi olan okul aile birlikleri Eğitim Bakanlığı tarafından muhatap alınacak tek tüzel kurumlardır. Çocuklarımızın sağlık ve güvenliği konusunda okul aile birlikleri ile işbirliği Eğitim Bakanlığı’nın görevi olmalıdır.

Eğitim Bakanlığı okulların salgınla mücadele noktasında kadro ve hijyen malzemesi eksikliklerini bir an önce gidermeli ve denetimlerine devam etmelidir.

Toplumsal aşılama, testlerin sıklığı ve ailelere sorumluluklar verilmesi okulları salgınla mücadelede daha güçlü kılacaktır. Bir an önce okul güvenliği adına, aşı, test sıklığı, Adapass uygulaması ve okul-aile sözleşmesini de içeren genelge okullara gönderilmelidir.”

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12/09/2021 16:33