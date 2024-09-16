KTÖS, TC Lefkoşa Büyükelçiliği önünde eylem yaptı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği önünde eylem yaptı. Genel Sekreteri Burak Maviş, "siyasete yapılan müdahaleler sonucunda okulların açılmayacak noktaya getirildiğini" söyledi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, elçilik önündeki eylemde yaptığı konuşmada, son dönemde ülkede yaşanan gelişmeler nedeniyle, toplumsal irade, güven, istikrar ve çözüm konularında duydukları endişeyi dile getirdi.

Maviş, TC Lefkoşa Büyükelçiliği önünde olma nedenlerini, "siyasete yapılan müdahaleler sonucunda hükümetin okulları bile açamayacak bir duruma düşürülmesi" olarak ifade ederek, Türkiye'deki iktidara eleştiriler yöneltti.

Okulların bile açılamamasını, "istikrarın ne denli sarsıldığının" göstergesi olarak niteleyen Maviş, söz konusu çocukların eğitimi olunca, herkesin sınırını bilmesi gerektiğini; eğitimin kurultaya malzeme edilmesinin “sorumsuzluk” olduğunu savundu.

“Yeter ki aydınlarına, öğretmenlerine, seçilmişlerine, kurumlarına saygı gösterin! Yeter ki bu adayı jeopolitik ve stratejik bir toprak parçası görmeyin! Yeter ki toplumsal varlığımıza saygı gösterin, müdahalelerden uzak durun!” ifadelerini kullanan Maviş, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik haksız tutumların ilişkileri bozduğunu ifade ederek, "kültürel baskılara, psikolojik üstünlük kurma çabalarına ve haksızlıklara" gereken cevabın verileceğini söyledi.

Kıbrıs Türk toplumunun, Türkiye Cumhuriyeti ile eşit siyasi ilişkiler kuracak yeterliliğe sahip olduğunu vurgulan Maviş, Kıbrıs Türk toplumunun kendi kendini yönetecek bilgi, beceri ve potansiyelinin mevcut olduğunu ifade etti.

Maviş sözlerini şöyle tamamladı:

“Burada olma nedenimiz, siyasete yapılan müdahaleler sonucu okulları bile açamayacak bir duruma düşürülüşümüzdür. Bunu reddediyoruz. Ve bunda AKP’nin katkısı büyüktür. Mesajımızı Türkiye Büyükelçiliği aracılığıyla iletiyoruz. Kabahatiniz özrünüzden büyüktür! Sorun tadilatlar veya atamalar değildir, sorun UBP’nin kurultayıdır.”