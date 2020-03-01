KTÖS: Toplumlararası çocuk korosu şarkılarıyla barış mesajı verdi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Toplumlararası Çocuk Korosu’nun, sürdürülebilir barışı inşa etme düşüncesiyle yola çıkarak, 5-11 yaşlarındaki çocukların farklı dillerde şarkı söylemesiyle, barış içinde birlikte yaşamak konusunda güçlü bir mesaj vermeyi amaçladıklarını kaydetti.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, ara bölgedeki Dayanışma evinde çalışmalarına devam eden çocukların, yeni yılın ilk konserinde dinleyicileri ile buluştuğunu belirtti.

Konserde, Lena Melanidou ve Imge Arabi’nin şeflik yaptığı koroya, Elvan Ergene Ç. ise piyano ile eşlik etti.

Açıklamada, Toplumlararası Çocuk Korosu’nun, Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği ve Dayanışma Evi ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Proodeftiki İlkokul ve Okul Öncesi Öğretmenleri Hareketi işbirliğinde yürütülmekte ve Federal Almanya Dışişleri Ofisi tarafından finanse edilmekte olduğu kaydedildi.

01/03/2020 16:55