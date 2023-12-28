KTÖS, ülkeyi yönetenleri kaos yaratmakla suçladı

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28/12/2023

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KTÖS, ülkeyi yönetenleri kaos yaratmakla suçladı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, son günlerde ülkede işlenen suçlara işaret ederek, bunun yalnızca toplumsal yozlaşmanın değil, yönetimin iflasının da kanıtı olduğunu savundu.

Yazılı açıklamasında ülkeyi yönetenleri kaos yaratmakla suçlayan sendika Genel Sekreteri Burak Maviş, “Hatırlatırız ki güvenliğin ve adaletin olmadığı bir devlet yönetimi, kör bir kaptanın gemisine benzer” ifadelerini kullandı.

Maviş, ülkeyi “Suç sanatının en iyi eserlerinin yer aldığı sergiye” benzetti.

28/12/2023 17:28
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TAGS: KTÖS, ülkeyi yönetenleri kaos yaratmakla suçladı
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