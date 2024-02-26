KTÖS ve KTOEÖS, Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapacak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), normalleştirilmeye çalışılan yolsuzluk, rüşvet, liyakatsizlik, partizanlık karşısında mücadele edeceklerini söyleyerek, yarın saat 14.00’de Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması ve eylem gerçekleştireceklerini açıkladı.

KTÖS-KTOEÖS: Ülke, neredeyse her gün bir bakanın, vekilin, bürokratın bulaştığı olaylarla çalkalanıyor

Sendikalardan yapılan ortak açıklamada, ülkenin neredeyse her gün bir bakanın, vekilin, bürokratın bulaştığı olaylarla çalkalandığını, bununla birlikte emekli askeri personelden, sade vatandaşın da dahil olduğu birçok kriminal olayın gazete manşetlerini süslediği belirtildi.

Rejimin çürümüşlüğünü örtbas etmek isteyen işbirlikçilerin ise, toplumsal varlığı için mücadele eden

öğretmene ve toplumsal muhalefete yönelik tezgâh kurgulama gafleti ile ülkede dönen dolapların

seyrini değiştirmeye çalıştığı ifade edilen açıklamada, “Kasıtlı, bilinçli, hızlı bir şekilde öğretmene yargısız infaz yapılmıştır” denildi.

“İŞBİRLİKÇİLERE RAHATSIZLIK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Açıklamanın devamı şu şekilde;

“Niyeti öğretmene ve sendikasına saldırı olan bir düzenek kurgulanmış ve aylardır öğretmenlere yapılan saldırılarda olduğu gibi, art niyetli ve peşin cezalandırma tasarlanmıştır.

Efendiler, Eğitim Bakanı’nın talimatı ile öğretmenlerimiz hakkında Kamu Hizmeti Komisyonu nezdinde yürütülen düzmece dosyalar ile kovuşturma yapmanız veya hizmeti içi kurslara katılmış veya izinli olan öğretmenin emeğinin karşılığını gasp edip, öğretmenin ekonomik gücünü kırmaya çalışmanız mücadele seyrimizi değiştiremeyecektir.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) olarak, ülkede normalleştirilmeye çalışılan yolsuzluk, rüşvet, liyakatsizlik, partizanlık karşısında sözümüzü söylemeye devam edeceğiz ve toplumun alıştırılmaya çalışıldığı yeni bir yoksulluk düzeyine, eğitimde, toplum yapımızda gericileştirmeye, dayatmalara karşı mücadele ederek işbirlikçilere rahatsızlık vermeye devam edeceğiz.

Bu anlamda iki öğretmen sendikası olarak 27 Şubat (YARIN) Salı günü saat 14.00’de Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması ve pankartlı eylem gerçekleştireceğiz.

Mücadelemize destek veren tüm kesimleri yanımızda görmek isteriz”