KTÖS ve KTOEÖS Eğitim Bakanlığı Önünde eylem yaptı

KTÖS ile KTOEÖS Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı. “Güzide Okulların Eğitim Bakanlığı” pankartı açan sendikalar, sürdürülebilir yüz yüze eğitimin devam etmesi için mücadeleye devam edileceğini belirtti, denetim yapılmasını ve öğrencilerin aşı hakkının verilmesini talep etti.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Yönetim Kurulu, yarından 13 Ocak Perşembe gününe kadar eğitimin online devam etmesine karar verdiğini açıklamıştı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ise eğitimin planlandığı üzere yüz yüze devam edeceğini açıklayarak, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin eğitime ara verilmesine yönelik herhangi bir kararının olmadığına vurgu yapmıştı

Genel Orta Öğretim Dairesi'de “Yüz yüze eğitim devam edecektir” açıklamasında bulundu

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07/01/2022 10:16