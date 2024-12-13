KTÖS ve KTOEÖS Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Milli Eğitim Bakanlığı’nın Olağanüstü Teknik Kurul toplantısı öncesi eylem ve basın açıklaması yaptı. Eyleme, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) da destek verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı önünde yapılan eylemde, eğitim sendikaları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Hayat Pahalılığı artışının devlet bütçesine ek mükellefiyet" olarak değerlendirilmesi gerekçesiyle olağanüstü teknik kurul toplantısına çağrıldıklarını savundular.

- Maviş: “Teknik Komite’de vereceğimiz cevap rettir”

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, “Bu zihniyet hem hayat pahalılığı hesaplanma yöntemini değiştirerek bizi fakirleştirme, hem de Toplu İş Sözleşmesi Grev Ve Referandum Yasası’nda düzenleme yaparak örgütlülüğümüzü bozmayı istemektedir.” diye konuştu.

KTÖS ve KTOEÖS’ün bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yasalar içinde değişiklik yapmak üzere Teknik Komite toplantısına çağrıldığını ifade eden Maviş, saat 13.00’te de KTAMS ve sağlıktaki diğer örgütlü sendikaların da Sağlık Bakanlığı’nda toplantıya çağrıldığını belirtti.

Teknik Komite’de verecekleri cevabın ‘ret’ olacağını kaydeden Maviş, kararın oy birliği sağlanmadığı için geçmeyeceğini ve önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeniden Yüksek Danışma Kurulu’nu toplantıya çağıracağını dile getirdi.

Bir yıllık enflasyonun yüzde 60 olduğunu, şu anda ise yüzde 51 dolaylarına geldiğini ifade eden Maviş, Cumhurbaşkanı’nın yurt dışı yollukları, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin temizlik, elektrik ve sigorta giderleri, Meclis Başkanı’nın temsil ve tören giderleri, Başbakanlık’ın temsil ve ağırlama giderleri, Başbakan Yardımcılığı ve Ulaştırma Bakanlığı’ndaki ağırlama giderlerinde artış öngörüldüğünü savundu.

“Hayat bağlılığını ek mükellefiyet diye getirenlerin aslında devletin sırtında kendileri kamburdur.” diyen Maviş, hayat pahalılığı hesaplamalarında bir yanlışlık olduğunu düşündüklerini dile getirdi.

Her zaman Türkiye'nin üzerinde çıkan enflasyon rakamlarının bu sefer Türkiye'deki enflasyon rakamlarının üçte bir altında çıktığını belirten Maviş, “Bu konuda da uyarılarımızı yapıyoruz. Ortada bir yanlışlık veya bir hile olmalıdır.” ifadesini kulandı.

Maviş, kendi borcunu dahi ödemeyen meclisin büfesinin şu anda çalışmadığını ileri sürdü.

Bir bakanın ve milletvekilinin borçlu olduğu bir dönemde bütçenin de açık vereceğini savunan Maviş, yüzde 13.35’lik bir bütçe açığıyla 2025 yılını öngördüklerini dile getirdi.

- Eylem: “Eğitim ve haklar, gözden çıkarılmış vaziyette”

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de, Milli Eğitim Bakanlığı’nın iki öğretmen sendikasını hayat pahalılığının düzenlenmesiyle ilgili Olağanüstü Teknik Kurul’a çağırdığını söyledi.

İki sendika olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na defalarca Teknik Kurul çağrısı yaptıklarını kaydeden Eylem, cevap dahi verilmediğini ifade etti.

Eğitimde çalışma koşulları ve öğretmen haklarında yaşanan sıkıntılarla ilgili dün gerçekleştirdikleri eylemde bunu bir kez daha dile getirdiklerini belirten Eylem, “Ne hükümet ne Milli Eğitim Bakanlığı ne yazık ki bununla ilgilenmiyor. Aynı zamanda sınıf geçme ve disiplin tüzüğünde yaşanan sıkıntılarla ilgili çalışma yapılması gerekiyor. Ancak eğitim ve haklar, gözden çıkarılmış vaziyette.” diye konuştu.

Öğretmenin, çalışanın ve memurun cebine el atmak ve yasa değişikliği için teknik kurul çağrısı yapıldığını kaydeden Eylem, bunu kabul etmeyeceklerini dile getirdi.

- Bengihan: “Mücadele etmeye ve direnmeye devam edeceğiz”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, hükümetin antidemokratik ve hukuk tanımayan bir hükümet olduğunu defalarca söylediklerini savundu.

“Hafta sonu geçer geçmez, hem iş sözleşmesi hem de grev yasaklaması konusunda bir yasa önerisi hazırladılar. Bilindiği üzere Hükümet, Yasa Gücünde Kararname çıkartarak grev yasağı koymuştur.” diyen Bengihan, bu geçen sürede hiçbir yasal değişiklik dahi yapılmadan grevin açıklanmasının üzerine kararname çıkarıldığını savundu.

Bengihan, “Anayasa’nın 11. maddesi, 'temel hak ve özgürlükler yasa ile sınırlanır’ diyor. İkinci olarak Anayasa’nın 112. maddesi ‘yasa gücünde kararnameler mali konularda ivedilikle varsa çıkarılır. Ancak ek mali yükümlülükler ve kişisel haklar sınırlandırılamaz.’ diyor.” ifadelerini kullandı.

Anayasa’nın kişisel hakların Yasa Gücünde Kararname ile sınırlandırılamayacağını belirttiğini kaydeden Bengihan, buna rağmen kararnameyle rağmen grevin yasaklandığını savundu.

Hükümete eleştirilerde bulunan Bengihan, Anayasayı koruyacak olan ve yasaları koruması gerekenlerin Anayasa’yı açıkça deldiğini ileri sürdü.

“Bir yılda yapılan yurttaş sayısı 4 bin 45. İki yılda yapılan yurttaş sayısı 8 bin 90. Bu rakam 10 yılda 40 bine çıkıyor. Nereye gidiyoruz farkında değilsiniz?” ifadelerine yer vererek eleştirilerde bulunan Bengihan, ülkede Kıbrıslı Türkü'nün kalmadığını, kültürlerinin, dokularının değiştiğini ve memleketin yabancılarla dolduğunu savundu.

Kendilerinin emekten ve bu ülkeyi sevenlerden taraf olduklarını kaydeden Bengihan, mücadele etmeye ve direnmeye devam edeceklerini vurguladı.

Haber: Mehmet Kara- Fotoğraf: Timuçin Yıldırım - TAK