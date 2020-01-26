KTÖS ve SOS Çocukköyü, Farklılıklara  Saygı ve Ayrımcılığı Önleme Temalı Çalıştay Düzenledi

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26/01/2020
HK

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KTÖS ve SOS Çocukköyü, Farklılıklara  Saygı ve Ayrımcılığı Önleme Temalı Çalıştay Düzenledi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile SOS Çocukköyü Derneği,  Uluslararası Eğitim Günü çerçevesinde, “İlköğretim çağında bulunan çocuklarda farklılıklara saygı ve ayrımcılığı önleme” temalı çalıştay düzenledi.

KTÖS’den verilen bilgiye göre, KTÖS Lefkoşa Lokali’nde yer alan çalıştayda, SOS Çocukköyü Derneği’nin Kıbrıs’ta Sığınmayı Güçlendirme Proje Koordinatörü Burcu Mahmutoğlu ve Ulusal Program Gelişim Danışmanı Fatma Amcaoğlu konuşma yaptı.

26/01/2020 18:55
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TAGS: ktös, sos, haber, kıbrıs
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