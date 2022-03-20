KTÖS Yarın Cihangir/Düzova İlkokulu'nda Uyarı Grevi Yapacak

KTÖS, konuyla ilgili açıklamasında, başka bir okula görevlendirilen bir çalışanın, ihtiyaç olmadığı halde sorun yaşanacağını bile bile yeniden Cihangir/Düzova İlkokulu’na geri getirilmesinin protesto edileceğini duyurdu.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle yapılan tüm görüşmelerde KTÖS’ün ilgili kişiye soruşturma açılması talebine rağmen, Eğitim Bakanlığı’nın, ihtiyaç olmadığı halde “okulda çalışma ve huzur ortamını bozacağı”nı düşündüğü çalışanı yine eski okuluna görevlendirdiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Cihangir/Düzova İlkokulu’nda görev yapan okul çalışanı (hademe), bir süre önce “okulda çalışma barışını bozması, okul yönetiminin göreviyle ilgili isteklerine uymaması, başına buyruk tavırlar içerisinde olması ve pek çok devamsızlığı bulunmasına” rağmen soruşturma açılmayıp, görev yeri değiştirilmiş.

Bu kişinin gittiği yeni görev yerinde de benzer tutum ve davranışları sergilediği ileri sürülen açıklamada, “Bu kişi, yeniden eski görev yeri olan Cihangir/Düzova İlkokulu’na gitmek için partizanca girişim yapmaktadır. Görev yerindeki amirlerinin görevi ile isteklerine uymayan, okuldaki çalışma barışını sabote eden bu kişinin bölge UBP örgüt başkanının yakın akrabası olduğu da bilinmektedir” iddia edildi.

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20/03/2022 13:05