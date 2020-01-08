KTÖS, Yaşanan Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Okulların Maddi Manevi Zarar Gördüğünü Açıkladı

KTÖS, yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle okulların maddi manevi zarar gördüğünü, aşırı yağışların etkisi olmakla beraber, çarpık yapılaşma, ihmal ve imar planının yoksunluğunun tehlikeyi daha da arttırdığını belirtti.

KTÖS, yaptığı açıklamada, bir ay önce aşırı yağışların eğitim öğretim faaliyetlerini, çocukların güvenliğini olumsuz etkilediğinin fotoğraflarla basına yansımasına rağmen, yetkililerin hala bu ve buna benzer olaylarda gerekli önlemleri almak için harekete geçmediğini, aşırı yağışların olumsuz etkilerinin faturasını da çocukların ödediğini savundu.

Meteoroloji Dairesi’nin aşırı yağışlar ile ilgili önceden bilgilendirme yapmasına rağmen Eğitim Bakanlığı’nın çocukların araçlı/araçsız okula gidiş geliş güvenliğini, okul içerisindeki her türlü güvenliğini düşünmediğini ileri süren KTÖS, Bakanın şu an Ankara’da olduğunu ve bakanlığın içerisinde konuyu çözecek muhatap olmadığını , bunun da bir ironi olduğunu savundu.

“Felaket yaşanırken tedbir almak ise sorumsuzluğu ve iş bilmezliği göstermekte” diyen KTÖS, şiddetli yağışların okul saatleri içerisinde ve taşımacılık esnasında çocuklar için daha vahim sonuçları olabileceğini yetkililerin anlaması gerektiğini belirtti.

KTÖS, Bakanlığın alamadığı sorumluluğu, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin aldığını kaydederek, “Çocuklarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alan okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz” dedi.

08/01/2020 16:02