KTÖS, yüz yüze eğitimin devamı için önerilerini açıkladı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, bugün Gönyeli İlkokulu’nda basın toplantısı ve eylem gerçekleştirdi

Eylemde artan koronavirüs vakalarına dikkat çekilerek alınması gereken tedbirlerden bahsedildi.

Eylemde ayrıca basın bildirisi okundu.

Bildiri şu şekilde:

“Çocuklarımızın sağlık ve güvenliğini odağına alan sürdürülebilir yüz yüze eğitim için mücadele ediyoruz. Bunun için, okullarımızdaki pratik sorunlara tanıklık ediyor, bilimsel çalışmalar yürütüyor, çözümler üretiyoruz.

Son bir haftada okullarımızdaki bulaş oranı iki katına çıkmıştır. Bu rakamlar okulların daha fazla önemsenmesini işaret etmektedir. Okulları ziyaret ettiğimizde tanıklık ettiğimiz sorunlar endişemizi artırmıştır. Öğrenci ailelerinin testlerini geç göndermesi, okullarda yapılan testlerin 1-2 gün sonra çıkmaya başlaması, okul taşımacılığının temaslı durumunda yeterince irdelenmemesi, bazı okullarımızın gönderildiği test yerlerinin uzak mesafede ve yoğun olması ve Sağlık Bakanlığı’nın okullarda alınması gereken önlemleri alma noktasında isteksiz davranması okullarımızdaki mücadeleyi zayıflatmaktadır.

Sorunları yerinde yaşayan ve sonuç alıcı gözlemleri en iyi ifade edebilecek olan öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin ise okullardaki eğitimin planlanması noktasında Sağlık Bakanlığı tarafından yetkiden haiz olduğunun ifade edilmesi kabul edeceğimiz bir argüman değildir.

Her vakada devletin bir dairesini kapatan ve geçtiğimiz günlerde Sosyal Sigortalar Dairesi’ni kapatarak kamusal hizmeti kesintiye uğratan Sağlık Bakanlığı’nın, okulları önemsemediğini düşünüyoruz. Bu vurdumduymazlıkla beraber, okul dışı ortamların denetlenmemesi ve önlemlerin sıklaştırılmaması ve okullarda artan vakalar nedeniyle özveri ve çabamızın sekteye uğrayacağını gözlemlemekteyiz.

İki örnek sorunu sizlerle paylaşmak isteriz, birincisi Konuklar İlkokulu’nda pozitif vakadan dolayı aileler Yeni Erenköy’e PCR yapmaya yönlendirilmiştir. Aileler sağlık ocağına gittiğinde bugün test yapılamayacağını, sadece aşılama yapılacağını öğrenmişlerdir. İkincisi Lefkoşa Vakıf Anaokulu’nda müzik öğretmeni pozitif olduğu bilgisi okula bu sabah öğretmenimiz tarafından verilmiştir. Sağlık Bakanlığı’nda okulun eğitiminin nasıl planlanacağı ile ilgili yetkili kimseye ulaşılamamıştır. Bu durum anlaşılır ve kabul edilir değildir. Bu iki sorunu çözecek önerimiz mevcuttur. Testlerin okullarda yapılması yoğunluk ve mesafe sorununu çözecektir. Okul öncesinde herhangi bir branş öğretmeninin pozitif olduğunda girdiği tüm sınıfların belirli bir süre ara verme yetkisi okullara verilmelidir.

Bu anlamda sürdürülebilir yüz yüze eğitimin sağlık ve güvenlik boyutunu dile getirmek, özelde Gönyeli İlkokulu’nun genelde tüm okulların salgın ile ilgili sorunlarını anlatmak ve çözüm önerilerimizi kamuoyu ile paylaşmak adına bugün buradayız.

Gönyeli İlkokulu için Sağlık Bakanlığı’na soruyoruz:

Okul öğretmenlerimiz pozitif vaka olarak 43 öğrenci 1 öğretmen tespiti yapmış, Sağlık Bakanlığı da 34 öğrenci 1 Öğretmenin pozitif olduğunu beyan etmiştir. Okulda pozitif görünen öğrenciler Sağlık Bakanlığı’nın listesinde var mı? Yok mu?

Perşembe ve Cuma günleri okulda yapılan taramada toplam 227 öğrenci okula gelmedi. Bu öğrencilerin taramaya katılmaları zorunlu mu? Değil mi? Sağlık Bakanlığı’nın bir yaptırımı var mı?

Okulda sadece dört sınıfımız uzaktan eğitime geçti. Bu kadar vaka ve yakın temaslısı olan okulda bu yeterli mi? Yakın temaslı kaç öğrenci sayısı biliniyor mu?

Perşembe günü pozitif bir öğrenci ailesi tarafından okula gönderildi. Sağlık Bakanlığı müdahale etti. Bir yaptırımı oldu mu?

Gönyeli İlkokulu okul taşımacılığı temas noktasında neden göz ardı ediliyor, neden otobüs içindeki oturma düzeni sorgulanmıyor?

Okul yöneticisi ve öğretmenlerimiz 10 gündür ısrar etmesine rağmen gerekli önlemler neden alınmıyor. 2 vaka ile başlayan serüven 43 öğrenciye kadar ulaştı. Neyi bekliyorsunuz? Okulumuz laboratuvar, çocuklarımız denek değildir!

Gönyeli İlkokulu’nun artan vaka sayılarına karşılık olarak 1 hafta uzaktan eğitime geçmesi yoğunluğu azaltacak ve ailelerin endişesini ortadan kaldıracaktır.

Önerilerimiz:

Bakanlığın okullara gönderdiği pandemi kılavuzu yetersiz. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ile birlikte hazırlanan Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim Kılavuzu referans alınmalıdır.

Okullardaki pandemi mücadelesinde davul boynumuzda, tokmak başkasının elinde olamaz. Sorumlulukla beraber karar verme aşamasında okullarla istişare edilmelidir.

Uzaktan eğitime geçmek için bir sınıfta 3 vaka beklemenin mantığını hala açıklamadınız. 25’i geçmeyen, çocukların tekli sıralarda oturduğu ve her öğrenciye 1,5 metrekare alan düşmesi halinde, 2 vaka uzaktan eğitim için yeterlidir.

Adanın güneyinde çocuklar için her hafta seyyar ekipler okulları ziyaret ederek test yapacak. Almanya'da okullarda enfeksiyonun yayılımını önlemek için lolipop şeklinde test çubuklarını çocuklar kullanılmaya başladı. Lolipop testinin uygulanma şekli hem basit, hem de çocukların yaşına uygun. Bu test için çocukların bir pamuklu çubuğu 30 saniye boyunca emmesi yeterli oluyor. Adanın kuzeyinde ise hızlı testleri okullara taşımak yerine, öğrenci ve öğretmenleri en uzak ve en yoğun pcr test merkezlerine yönlendiriyorsunuz. Sağlık Bakanlığı’nın Lolipop testlerden temin etmesi halinde hem çocukların hem de ailelerin endişesi büyük oranda azalacak.

Pandemi tüm hayatlarımızı değiştirmesine rağmen eğitim sistemimizi değiştiremedi. Hala daha pandemi yokmuş gibi hazırlanan öğretim programları ile çocuklara akademik bilgi yorgunluğu yaşatıyoruz. Dershanelerin hazırladığı test kitaplarına göre eğitim hızı belirlemeye çalışıyoruz. Kolej sınavlarını çocuklarımızın potansiyeli, yeteneği ve becerisinin önüne koyuyoruz. Öğrencinin müşteri, eğitimin meta olarak arz - talep piyasasına sunulması Talim Terbiye Dairesi’ni artık etik olarak rahatsız etmelidir. Pandemi süresince çekirdek öğretim programı, seyreltilmiş akademik bilgi ve artırılmış görsel, işitsel ve psiko-motor beceri istiyoruz.

19 Kasım tarihinde yaşanan sorunlara çözüm getirmek için 5 ana başlıkta ve 17 alt başlıkta kamuoyu ile paylaştığımız önerilerimiz güncelliğini korumaktadır. Sağlık Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı ile görüşmeye hazırız olduğumuzu kamuoyunun bilgisine getiririz.

Sendika olarak istediğimizi başta çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yüz yüze eğitime devam etmesidir.

DERDİNİZ SEÇİM DEĞİL, YÜZ YÜZE EĞİTİM OLSUN!

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29/11/2021 11:22