KTÖS: Emre uymayan okul yöneticileri hapislik cezasıyla karşılaşabilir

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) grev yapan 194 hademenin yerine işçi istihdamı yapılamayacağı ve çalıştırılamayacağı konusunda mahkeme emri olduğunu belirterek, emre uymayan okul yöneticilerinin hapislik cezasıyla karşılaşabileceklerini ifade etti.

KTÖS, hademe sorununun çözümü için okul aile birliklerini sendikalar ile iş birliği yapmaya devam ettiğini belirterek, Milli Eğitim Bakanı’nı da istifaya davet etti.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş tarafından yapılan yazılı açıklamada, geçen hafta 3 sendikanın yaptığı eyleme dikkat çekilerek, Eğitim Bakanlığı ve hükümetin bir kez daha yasaları çiğner duruma geldiği iddia edildi.

Mahkeme’nin, Kamu İş Sendikası üyesi grev yapmakta olan 194 üyesi hademe yerine başka işçi istihdam etmemesine ve/veya çalıştırmamasına dair bir emir verdiği belirtilen açıklamada “Bu emre göre, Cumero İnşaat Emlak ve Danışmanlık Hizmetleri LTD ve/veya Milli Eğitim Bakanlığı ve/veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kamu-İş Sendikası üyesi grev yapmakta olan 194 üyesi hademe yerine başka işçi istihdam edemez ve başka bir işçi çalıştıramaz.” denildi.

Okullardaki müdürlerin Milli Eğitim Bakanlığı’nın müstahdemleri olduğu cihetle, Bakanlığı temsilen hareket ettikleri kaydedilen açıklamada, şöyle devam edildi.

“Müdürler de bilgilerine gelmesi halinde 28/10/22 tarihli ara emrine uymakla yükümlüdürler. Bu bağlamda yukarıda belirtildiği gibi başka işçi istihdam etmemeleri veya istihdam edilmiş olanları da çalıştırmamaları gerekir. Tüm okul yöneticilerimizi ara emrine uymaları konusunda uyarıyor, söz konusu mahkeme emrine riayet edilmemesi halinde cezası hapislik olabilecek yaptırımlar ile karşılaşabileceklerinin altını çiziyoruz.”

Okulların içerisinde yaratılan taşeron sisteminin okullar ve eğitimen zarar verir duruma geldiği ileri sürülen açıklamada, “Eğitim Bakanı inatla aylardır bu konuyu çözmeyerek, okullarımızda bir de hijyen ve sağlık sorunu yaratmaktadır.”iddiasında bulunuldu.

Açıklamada, “Eğitim Bakanı’nın vurdumduymazlığı okul yöneticilerini hapis cezası ile karşı karşıya bırakmıştır. Hiçbir öğretmenimiz ve okul yöneticimiz Bakanın vurdumduymazlığının yaratacağı kaosu yaşamayı hak etmemektedir.Sağlıksız bir ortamda sağlıklı bir eğitim faaliyeti yürütülmesi mümkün değildir. Okul Aile Birliklerine de sorunun çözümü için sendikalar ile birlikte hareket etme çağrısı yaparız.Eğitim Bakanını bir kez daha istifaya ve eğitimin önünü açmaya davet ederiz.” denildi.

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01/11/2022 15:39