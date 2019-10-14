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KTÖS'ten açıklama!

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil açıklama yaptı

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14/10/2019

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KTÖS'ten açıklama!

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, “Kıbrıs Türk toplumuna karşı Sayın Mustafa Akıncı nezdinde yapılan saygı sınırlarını aşan, siyasi irademize yönelik aşağılayıcı ithamlarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine yaptıkları hakaretleri aynen iade eder, esefle kınarız” dedi.
Elcil yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın barışı ve diyaloğu savunan açıklaması üzerine başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere TC yetkililerinin “saygı sınırlarını aşan” açıklamaları olduğunu savundu ve bunun kendilerine yaşadıkları gerçekleri bir kez daha hatırlattığını kaydetti. Elcil, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı protesto eden açıklamalar yapan sivil toplum örgütlerini de eleştirdi.
“Bilinmelidir ki, Kıbrıs Türk toplumu Kıbrıs’ta siyasi eşitlik ve özgürlük kavgası vermektedir” diyen Elcil, bu mücadelenin, sadece Kıbrıslı Rumlara karşı değil, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP yetkililerine karşı da devam edeceğini öne sürdü.

14/10/2019 15:34
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TAGS: KTÖS’ten, açıklama, haber, kıbrıs,
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