KTÖS’ten Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan’a Eleştiri

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın dün Meclis’teki konuşmasında devlet çalışanlarına yapılan bazı ödemelerin askıya alınarak seyrüsefer ve sabit radar geliri gibi gelirlerin trafik projelerine aktarılmasına ilişkin açıklamasını eleştirerek, bakanın, devletin araç ruhsatlarından alacaklarını, vergi borçlarını ve vergi adaletsizliğini görmezden geldiğini savundu.

Sendika, devletin araç ruhsatlarından 82 milyon alacağı olduğunu kaydetti.

Yazılı açıklama yapan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, şu yorumda bulundu:

“Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan trafikte önlem alınmaması nedeniyle yaşanan çarpışmalar ve ölümlerle ilgili suçluyu buldu. Atakan dün mecliste yaptığı konuşmada sabit radarlardan kesilen cezalarla ilgili 14 milyon tahsil ederek gelir elde ettiklerini, projeleri hazır olmasına rağmen, memur, öğretmen, tüm devlet çalışanları ve emeklilere ödenen maaşlar yüzünden trafik alt yapısına kaynak aktaramadıklarını bu yüzden memur, öğretmen, tüm devlet çalışanları ve emeklilere verilen hayat pahalılığı ile maaşlardan kesinti yapılarak trafik projelerine aktarmaları gerektiğine vurgu yapmıştır.”

“Okul yapmak için öğretmen hazırlık ödeneklerine, hapishane yapmak için gardiyanların ödeneklerine, hastane ilaç için doktor ve sağlık çalışanlarının maaş ve ücretlerine göz diken anlayış, bu acı olay karşısında da hortlamıştır” iddiasında bulunan Elcil, devletin araç ruhsatlarından 82 milyon alacağı olduğunu belirtti.

Elcil, Atakan’ı eleştirerek sermayedarlardan adil vergi alınmadığını, teşviklerin yanlış uygulandığını, Ercan Havaalanı işletmesinden vergi tahsil edilemediğini, her sokağa cami yapıldığını ve cemaati olmayan camilere 152 imam istihdam edildiğini savundu.

Bakan Atakan’ın, trafikte araç kullananların yabancılaştığını ve tüm yol altyapısının Ankara’da yapılan ihalelerle Türkiyeli şirketlerce Türkiye koşullarına göre yapıldığını gizlediğini savunan Elcil, “Hepsinden önemlisi adanın kuzeyine nüfus aktarılmaya devam edildiğini ve askeri harcamalar için bizim bütçemizden 680 milyon TL ödediğimizi söylemekten korkmaktadır.” iddiasında bulundu.

08/10/2019 14:36