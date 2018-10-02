KTÖS'ten Derinya ve Aplıç kapısı açıklaması: Anlaşılan o ki Ankara'dan onay alınamamış

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Derinya ve Aplıç kapılarının açılması sürecine dair bir basın açıklaması yayınladı.

KTÖS'ün açıklaması şöyle:

"Derinya ve Aplıç geçiş kapılarının açılmasına yönelik ortaya konan göstermelik eylem ve söylemlere rağmen Türkiye yetkilileri tarafından geçmişteki Lokmacı ve Bostancı geçiş kapılarında uygulanan senaryo aynen uygulamaya konmuştur.

"Kapı açmama ile ilgili siyaset" özellikle Derinya geçiş kapısındaki, çalışmalarda kendini ortaya koymaktadır. "Para yok" gerekçesi ile yıllarca oyalama taktiği uygulayan Türkiye, Avrupa Birliği’nden alınan paralarla yol yapmış ve kapalı Maraş’ın tellerini yenilemiştir. Para sorunu çözülünce "askeri yönden engel var" denilerek birkaç yıl daha oyalanılmıştır. Askeri nöbet kulübeleri ve Rum tarafının hazır olmadığı mazereti ile geçirilen bir süreden sonra ihaleye müteahhitlerinin başvurmaması mazereti üretilmiştir. Müteahhit sorunu ortadan kalkınca şimdi de "biz kapıyı geçişlere hazır hale getireceğiz" söylemine sığınılmıştır. Dörtlü koalisyon hükümeti ve çözüm yapmak için seçilen Sn. Akıncı bu kapılar falan tarihte açılıyor diye açıklama bile yapmaktan acizdirler. Anlaşılan odur ki, "Ankara'dan onay alınamamıştır." Geçmişte Lefkoşa'nın ortasına köprü kuran anlayış hala daha geçiş kapıları açmaktan ürkmektedir. Üretilen mazeretleri tüketen Ankara Hükümeti ve adamızın kuzeyindeki kukla yöneticilerin son adımı karşı tarafı suçlama olacaktır. Gelişmeler bunu açıkça ortaya koymaktadır. İnsanlara geçiş kapılarında eziyet etmekten zevk alan bir siyasi anlayışın yeni kapı açma ve çözümle ilgili kaygısı yoktur.

Çözüm istediğini söyleyen Sn. Akıncı ve Sn. Erhürman’ın bu olayla ilgili samimiyetlerini, Ankara’nın talimatları konusundaki duruşlarını bir kez daha göreceğiz"