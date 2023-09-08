KTÖS’ten Eğitim Bakanı’na: “Süslü püslü sözlerle değil, iş birliği ve diyalogla müttefik olabiliriz”

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Milli Eğitim Bakanlığı ile sendikanın süslü püslü sözlerle değil, iş birliği ve diyalogla müttefik olabileceğini söyledi.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun katıldığı bir programda "KTÖS ile müttefik” olduklarını söylediğini belirten Maviş, “Sayın Bakan'ın bulunduğu makamın görevi olan konularda gailemiz var, bunu toplum yararına istediğimizi farkında oluşu sevindirici…” dedi.

Maviş, yazılı açıklamasında KTÖS ile Eğitim Bakanlığı’nın gerçek anlamda müttefik olabilmesi için gerekli şartları sıraladı; okulların depreme dayanaklı hale getirilmesi, eksikliklerin tamamlanması, öğrencilere kaynak, okul bütçelerine katkı yaratılması, yasal sorumlulukların yerine getirilmesi, kitaplarda toplumsal cinsiyet eşitliği, çeşitlilik ve farklılıkların ön planda tutulması gibi taleplere işaret etti.

Burak Maviş, “KTÖS’le Anayasa’nın emrettiği şekilde, laik cumhuriyet öğelerine ve Atatürk İlke ve inkılaplarını bağlı kalarak müttefik olabilirsiniz…” dedi.