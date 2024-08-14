KTÖS’ten Eğitim Bakanlığı ve KHK’ya Çağrı: ''Münhaldeki Hataları Düzeltin''

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Özel Ders (Rehberlik) 2024 yılı münhaliyle ilgili yaşanan tüzük hatası nedeniyle bir kargaşa yaşandığını belirtti. KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş tarafından yapılan açıklamada, bu karmaşadan hem Eğitim Bakanlığı hem de Kamu Hizmeti Komisyonu'nun sorumlu olduğu vurgulandı. KTÖS, her iki kuruma da sorumluluk almaları çağrısında bulunarak, bu süreçte her türlü katkıyı koyacaklarını belirtti.

Maviş, yaşanan sorunun temelinde 2023 yılında Eğitim Bakanlığı’nın sendikaların uyarılarını göz ardı etmesi ve istişare yollarını kapatmasının yattığını ifade etti. Öğretmenlerin protestolarına rağmen, polis zoruyla hayata geçirilen Öğretmenler Yasası Değişiklikleri’nin bu karmaşayı tetiklediği belirtildi.

KTÖS, ilgili tarafların tüzükte bir hata yapıldığını kabul ettiğini, bu durumda yapılması gerekenin Eğitim Bakanlığı’nın Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan talebini geri çekmesi ve münhale konu olan diğer tüm işlemleri durdurması olduğunu ifade etti.

Ayrıca, sınavın geçersiz sayılabilmesi için Kamu Hizmeti Komisyonu’nun sınavı iptal etmesi gerektiğine dikkat çekildi. Öğretmenler Sınav Tüzüğü’nün 7(2)(B) maddesinin yanlış yayınlanmış olması, sınavın iptali ve ilgili diğer idari işlemlerin geri alınması için geçerli bir sebep olarak gösterildi.

2016 yılında yaşanan benzer bir olayda, Eğitim Bakanlığı’nın bir kadronun doldurulması talebini geri çektiği ve sınavda başarılı olan bir kişinin mülakata çağrılmadığı hatırlatıldı. Bu olayda, Yüksek İdare Mahkemesi’nin Eğitim Bakanlığı’nın talebini geri alma hakkı olduğuna karar verdiği belirtildi.

KTÖS, Eğitim Bakanlığı’nın Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan talebini geri çekmesi halinde münhale konu olan diğer tüm işlemlerin durabileceğini vurguladı. Bu bağlamda, söz konusu tüzük maddesinin sehven yayınlanmamış olması geçerli bir gerekçe olarak değerlendirildi ve gerekli adımların atılması gerektiği ifade edildi.