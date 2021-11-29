KTÖS'ten Gönyeli İlkokulu’nda uzaktan eğitim kararı

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Gönyeli İlkokulu’nda artan koronavirüs vakaları nedeniyle 6 Aralık Pazartesi gününe kadar eğitime online olarak devam edileceğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gönyeli İlkokulu’nda artan Koronavirüs vakaları nedeniyle 6 Aralık Pazartesi gününe kadar eğitime online olarak devam edileceği duyuruldu.

Elcil, okulda toplam 46 öğrencinin ve bir öğretmenin pozitif olduğuna işaret ederek, “Eğitim Bakanlığı seçim derdine düşerek okulun bir haftalık süre ile online eğitime geçmesi için, hiçbir adım atmamakta ısrar etmektedir” dedi.

“Yaptığımız tüm uyarıları dikkate almayan ve güvensizlik dolayısı ile öğrencilerin yoğun bir devamsızlığının olduğu okulda, 6 Aralık Pazartesi gününe kadar çevrim içi eğitime geçmeyip; çocukları, öğretmenleri ve okul çalışanlarını düşünmeden hareket eden, Eğitim Bakanlığı'nın bu tutumunu sorumluluktan kaçan bir anlayış olarak değerlendiriyoruz” diyen Elcil, Eğitim Bakanlığı’nın önceliğinin çocukların sağlığı ve güvenliği olmadığını savundu.

KTÖS Genel Sekreteri Elcil, bu çerçevede çocukların, öğretmenlerin ve okul çalışanlarının sağlığını korumak adına yüksek vakaların yaşandığı Gönyeli İlkokulu’nda 6 Aralık Pazartesi gününe kadar eğitime çevrim içi olarak devam edileceğini duyurdu.

Elcil, velilerin çocuklarını uzaktan eğitim almaya yönlendirmelerini ve salgın tehlikesinin devam ettiği ilkokula göndermemelerini vurguladı.

Şener Elcil, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile yaptığımız istişarede, olmayan Sağlık Bakanlığı’nın mazeretleri arkasına saklanarak hareket ettiğini ve sendikamızla istişareden kaçındığını gözlemledik. Sağlık Bakanlığı dediğimiz yapı, kontrolü kaybetmiş ve salgını kendi haline terk etmiştir. Vakaların yüksek seyrettiği okullarda, hastalığın yayılmasını engellemek için belli kısa aralıklarla online eğitime geçilmesi gerekmektedir. Önlem alınmaması, yüz yüze eğitimin tamamen durmasını getirecektir. UBP-DP Hükümeti’ni gösterdiği ilgisizlikten dolayı şiddetle protesto eder, çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve tüm toplumun sağlığını koruma adına gerekli eylemleri yapmaktan çekinmeyeceğimizi de vurgularız.”

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29/11/2021 20:53