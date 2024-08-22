KTÖS’ten “görüşme masasına geri dönülmesi” çağrısı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs sorununa ilişkin “komitelerin çalıştırılması ve görüşme masasına geri dönülmesi” çağrısında bulundu.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, “zamanın Kıbrıslı Türkler’in aleyhine işlediğini, AİHM kararlarının ve Güney’deki yasa değişikliklerinin Cumhuriyet’in kurucu ortağı Kıbrıs Türk toplumunu hedef alan bir araca dönüştürüldüğünü” savundu.

Maviş, toplumun faydası için, Kıbrıs sorunuyla ilgili mülkiyet ve toprak meselelerinde yaşanan sorunları TMK çatısı altında çözmenin, turizm, sağlık, geçiş noktaları, eğitim ve benzeri konularda da iki toplumlu komiteleri çalıştırmanın akılcı siyasetin bir parçası olacağını söyledi.

“Teknik Komiteler çerçevesinde iki toplum arasında güven tesis edecek önerilerin hayat bulduğunu daha önce deneyimledik, ancak bazı önerilerin liderler tarafından ‘nedensizce’ reddedildiğini gördük.” diyen Maviş, Birleşmiş Milletler çatısı altında kitlesel örgütlerin de dahil olacağı alternatif müzakere masalarının oluşturulmasının, önemli adımların atılması için tetikleyici olabileceğini kaydetti.

Maviş şunları ifade etti:

“Kıbrıs sorununun çözümsüzlük halinin yarattığı zararları aza indirmenin akılcı yolu; Teknik Komitelerin çalışması, güven yaratıcı önerilerin karşılıklı hayata geçirilmesi ve müzakere ekiplerinin görüşme masasına dönerek ‘sonuç odaklı’ çalışmasından geçmektedir.”