KTÖS'ten Grev Uyarısı!

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, bugün mesai bitimine kadar okullardaki öğretmen eksikliklerinin tamamlanmaması durumunda bazı okullardan başlamak üzere yarın uyarı grevi yapacak.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Örgütlenme Sekreteri Uğur Erilen okulların açılmasının üzerinden bir aya yakın süre geçmiş olmasına rağmen pekçok okulun geçtiğimiz haftayı da öğretmensiz ve kitapsız tamamlamak zorunda kaldığını belirtti.

Uğur Erilen, adlarını sıraladığı 23 okulda öğretmen eksikliğinin devam ettiğini ve bugün mesai bitimine kadar bu eksikliklerin tamamlanmaması durumunda bu okulların bazılarından başlamak üzere yarın uyarı grevi yapacaklarını kaydetti.