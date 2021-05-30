KTÖS’ten KGS’ye eleştiri

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “Salgın koşulları göz ardı edilerek çocukların bir kez daha telafisi mümkün olmayan yarışmacı kolej giriş sınavı (KGS) ile baş başa bırakılıyor” diyerek, konuyla ilgili eleştirilerde bulundu.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş yazılı açıklamasında, sosyal mesafe, hijyen kuralları ile birlikte PCR zorunluluğunun stresini de yaşayacak olan çocukların, ilgi, yetenek, beceri ve potansiyellerine göre değerlendirilmeyip, yüz yüze eğitimden uzak bir şekilde eşit olmayan koşullarda hazırlandığı test tekniği üzerinden sıralamaya tabi tutulacaklarını savundu.

“ÇOCUKLARIN POZİTİF OLMASI HALİNDE İZLENECEK YOL BELİRSİZ”

Sınav döneminde testlerin pozitif olması halinde nasıl bir yol izleneceğinin ise belirsiz bırakıldığını dile getiren Maviş, ailelerin, salgının seyri ve alınan önlemler, küçük yaştaki çocuklara PCR testleri yapılması ve kolej sınavının çocuklar üzerinde yarattığı baskıdan dolayı oluşan endişelerinin göz ardı edildiğini ileri sürdü.

Maviş, sınavın çocuk üzerinde yarattığı stres ve travmanın; yüz yüze eğitimden uzak, sosyal ve duygusal gelişimin yarattığı sorunlar ile boğuşan çocuklar arasındaki eşitsizliğin; okulları sığınacak bir liman olarak gören ihmale ve istismara uğramış çocukların hayatlarının telafisi olmayacağını öne sürdü.

“Akademisyenlerden sendikalara, eğitim bilimcilerden siyasetçilere kadar, Kolej giriş sisteminin alternatif ölçme ve seçme modelleri ile çok taraflı bilimsel değerlendirmeler yapılmasına rağmen, Hükümet cesaretli adımlar atamayarak, yarışmacı ve rekabetçi sınavda ısrarını sürdürmüştür” diyen Maviş, okulların sadece birer eğitim yuvası değil, çocukların sosyalleşme ve duygusal gelişimine katkı yapan; çocukları ihmal ve istismardan koruyan toplumsal yapılar olduğunu vurguladı.

“TÜM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ KOLEJ SINAVINA İNDİRGENEMEZ”

Maviş, “Eğitim sadece sınav değildir. Tüm öğretim faaliyetleri kolej sınavlarına indirgenemez. Kolej sınavının telafisinden daha önemli eğitim ve sosyal sorunlar ile karşı karşıyayız” dedi.

Maviş, eğitim öğretim faaliyetlerinin yeniden organize edilebilmesi için ise şu önerilerde bulundu:

“Uzaktan eğitim dönemi ile ilgili veri analizi ( Ölçme/değerlendirme); gelecek eğitim dönemi başında öğrencilere destek programı ( Seyrekleştirilmiş ve şeffaf eğitim hedefleri); öğretim programlarının yeniden gözden geçirilmesi; öğretmenlerin ve ailelerin desteklenmesi (Teknoloji/program okuryazarlığı); okul aile sözleşmesinin gündeme alınması; sağlıklı ve güvenli okullar için kaynak ayrılması; okulların yüz yüze eğitime başlayabilmesi için hazırlık yapılması; eğitim çalışanlarının aşılanmasının planlanması; eğitim planlamalarında sağlık ve eğitim paydaşları ile işbirliği yapılması; kolej sınavlarının maske, mesafe ve PCR test zorunluluğu ile yapılması yerine çocuklara telafisi mümkün olan alternatif bir yöntem hazırlanması.”

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30/05/2021 16:18