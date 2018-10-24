KTÖS’ten KTOEÖS’ün eylemine destek

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) cuma günü yapacağı grev ve eyleme destek belirterek, “İki öğretmen sendikasının önümüzdeki günlerde ortak eylemler yapması gerektiği önemini vurgularız” açıklamasında bulundu.

KTÖS ayrıca Bağımsızlık Yolu’nun aynı gün Selimiye Meydanı’nda yapacağı pahalılığı protesto mitingine katılacağını bildirerek, halkı bu eyleme çağırdı.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, yazılı açıklamasında, ekonomi, nüfus, siyasi irade, eğitim gibi konularda eleştirilerde bulunarak, “Sendikamız sessiz kalan, kendi halkının yok oluşa sürüklenmesine çanak tutan dörtlü hükümetin gerçekleri toplumla paylaşmamasından ve yapılan önerileri dikkate almamasından dolayı genel greve kadar giden bir eylemlilik sürecine girme kararlılığındadır” ifadelerini kullandı.

Elcil, şöyle devam etti:

“On aydan fazla bir süredir adanın kuzeyinde yaşayan kendi vatandaşlarına bir tek kuruş para vermeyen Türkiye hükümeti sorumluluğunda olduğu savunma bütçesini bile bizim sırtımıza yüklemiştir. Aylardan beri askerin maaş ve giderleri ile askeri ihalelerin bedelleri bizim bütçemizden ödenmektedir. Dörtlü hükümet çalışanın yasal haklarını gasp edip Türkiye hükümetinin sorumluluklarını kapatmayı hedeflemişti”