KTÖS’ten Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya çağrı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya “Piyasaları denetleyici, gelir ve vergi adaleti yaratacak, kayıt dışı ekonomik faaliyetleri denetleyecek politikaları hayata geçirme" çağrısı yaptı.

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, yazılı açıklamasında, ülkede yüksek enflasyonun yarattığı gelir adaletsizliğinin her geçen gün arttığını ve vatandaşın alım gücünün gerilediğini kaydetti.

Alım gücünün korunabilmesi adına uygulanan hayat pahalılığı ödeneği uygulamasının 2024 yılına mahsus yılda 3 defa ödenecek şekilde düzenlendiğini ve uygulamanın yıl sonu sona ereceğine işaret eden Baybora’nın açıklaması şöyle:

Sn. Berova’ya piyasadaki fırsatçıların denetimi için 6 maddeden oluşan önerilerimiz:

Ülkemizde yüksek enflasyonun yarattığı gelir adaletsizliği her geçen gün artmakta ve vatandaşın alım gücü gerilemektedir.

Alım gücünün bir nebze de olsun korunabilmesi adına uygulanan hayat pahalılığı ödeneği uygulaması 2024 yılına mahsus yılda 3 defa ödenecek şekilde düzenlenmiş ve uygulama yıl sonu sona erecektir.

Yüksek enflasyonla mücadele edecek olan ekonomi ve para politikalarını uygulaması gereken UBP-DP-YDP hükümetinin Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın enflasyonun beklenenden fazla çıktığını ve bunun nedeninin “piyasadaki fırsatçılar” olduğunu söylemesi siyasi ve ekonomik bir gaftır.

Ülkemiz fiyat ücret sarmalına girmiştir. Var olan fiyat ücret sarmalını ortadan kaldıracak para ve ekonomi politikalarını hayata geçirmesi gereken Maliye Bakanının kendisidir. Ülkedeki piyasayı denetlemesi gereken kendisidir. Sıradan vatandaş gibi “piyasada fırsatçılar var “ söylemi piyasayı denetleyemediğinin açık bir göstergesidir.

UBP-DP-YDP hükümetinin Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya enflasyonla mücadele etmesi için görev ve sorumluluklarını hatırlatırız.

1. Rasyonel para politikalarını hayata geçirmek

2. Ortodoks ekonomi politikalarını hayata geçirmek

3. Piyasaları denetleyici politikaları hayata geçirmek

4. Gelir ve vergi adaleti yaratacak politikaları hayata geçirmek

5. Kayıtdışı ekonomik faaliyetleri denetleyecek politikaları hayata geçirmek

6. Reel, kamusal ve hizmet üretiminin verimliliğini artıracak politikaları hayata geçirmek ve buna bağlı olarak toplumun genel refah seviyesini artırmaktır.